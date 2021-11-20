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Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:17

Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları

Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları

Dünya Çocuk Günü her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanıyor. Ülkemizde ise Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 yılından beri kutlanıyor. Uluslararası Çocuk Günü fikri; 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur.Çocukların iyi yetişmesi, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi, güvence altında yaşaması dünyanın güzelleşmesi için gereklidir. Bu sebepten ötürü çocukların önemi büyüktür. Buna göre; Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Dünya Çocuk Günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir?

Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Her yıl kasım ayında kutlanan Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 1989'da BM tarafından kabul edildi. 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de önemli ifadeler yer alıyor. Dil, din, ırk farketmeksizin Çocuk Hakları kutlama mesajları paylaşımları araştırılıyor. Peki Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? 2021 Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 2021 tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün içerisinde dünya çocuklarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Çocuk Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları şöyle;

RESİMLİ, EN GÜZEL DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI 2021

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle… Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Dünyanın en masum varlıkları çocuklara hakları olan zemini sağlamak bizim görevimiz. Bunun bilincine varmak dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun…

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddelerin gerçekleşebilmesi ümidiyle…

Unutmayın dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar farketmeksizin temel çocuk hakları dünya üzerindeki her çocuğun hakkıdır. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü…

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı…

Kutlu olsun dünyadaki tüm çocuklarının hakkı. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü…

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ SÖZLERİ

Çocuklar geleceğin teminatıdır.

Çocuklar çiçektir

Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne düşerse iz bırakır.

Çocuk, ulusun en kutsal varlığıdır.

Çocukların nasihata değil, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.

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Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları
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