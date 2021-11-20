Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi, çıkacak mı? Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Kardeşlerim dizisinde Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözlerinin ardından fragmanda ise "Başınız sağolsun" cümlesinin geçmesi sonrasında milyonlar "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Genç oyuncu dizide başrol karakterlerinden biri olması ve oyunculuk yeteneğiyle yapımın ilk gününden bu yana adından söz ettirmişti. Dizinin izleyenleri merakla yarın yayınlanacak bölümü bekliyor. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
Önceki gün yayınlanan Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.
Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.
"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.