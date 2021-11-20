Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi, çıkacak mı? Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Kardeşlerim dizisinde Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözlerinin ardından fragmanda ise "Başınız sağolsun" cümlesinin geçmesi sonrasında milyonlar "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Genç oyuncu dizide başrol karakterlerinden biri olması ve oyunculuk yeteneğiyle yapımın ilk gününden bu yana adından söz ettirmişti. Dizinin izleyenleri merakla yarın yayınlanacak bölümü bekliyor. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...