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Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:05

Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...

Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşınan ve 10 gün boyunca didik didik aranan kayıp Müslüme Yagal’dan acı haber geçtiğimiz gün son dakika haberiyle geldi. Henüz 2,5 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle ikamet edecekleri çadır önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolmuştu. Türkiye, “Müslüme bulundu mu, neden ve nasıl öldü, son durum ne?” şeklindeki sorulara yanıt aradı. Bilindiği üzere binlerce kişinin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları geçtiğimiz gün minik kızın cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu. Peki, Müslüme Yağal öldürüldü mü, ne oldu, bulundu mu, katili kim? İşte minik Yörük Kızı’nın şüpheli ölümüne dair son dakika ayrıntıları…

Son dakika haberler… Müge Anlı ekibinin de araştırdığı kayıp Müslüme Yagal'ın ölümü milyonları ayağa kaldırdı. Henüz 2,5 yaşındaki kız çocuğundan 10 gündür haber alınamıyordu. Kaybolduğu bölgede çok detaylı bir araştırma sürdüren ekipler Yörük kızının cansız bedenine ulaştı ve milyonlar yasa boğuldu. Şüpheli ölüm ardından "Müslüme bulundu mu, neden ve nasıl öldü, son durum ne?" soruları ise yanıt arıyor. Küçük kızının şüpheli ölümündeki soruşturma ise sürüyor. Peki, Müslüme bulundu mu, neden ve nasıl öldü, katil kim? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları…

Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! Türkiye'nin konuştuğu Yörek kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

MÜSLÜME BULUNDU MU?

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi (2,5) bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmalarının 10. gününde minik kızın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! Türkiye'nin konuştuğu Yörek kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
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