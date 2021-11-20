Son dakika haberler… Müge Anlı ekibinin de araştırdığı kayıp Müslüme Yagal'ın ölümü milyonları ayağa kaldırdı. Henüz 2,5 yaşındaki kız çocuğundan 10 gündür haber alınamıyordu. Kaybolduğu bölgede çok detaylı bir araştırma sürdüren ekipler Yörük kızının cansız bedenine ulaştı ve milyonlar yasa boğuldu. Şüpheli ölüm ardından "Müslüme bulundu mu, neden ve nasıl öldü, son durum ne?" soruları ise yanıt arıyor. Küçük kızının şüpheli ölümündeki soruşturma ise sürüyor. Peki, Müslüme bulundu mu, neden ve nasıl öldü, katil kim? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları…