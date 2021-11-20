Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:10

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası, faiz indirmine gitti. Bu kapsamda kamu bankaları düğmeye bastı. Hal böyleyken Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’ın konut kredilerinde faizlerin düşürüldüğü duyuruldu. Bu noktada bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar…

Bankalardan konut kredisi faiz indirimi açıklaması geldi. Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu açıklamanın ardından gözler "19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" sorularına ilişkin güncel yanıta çevrildi. Binlerce kişi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan düşük faizli uzun vadeli kampanyalar ile son durumu araştırmaya başladı. İşte 20 Kasım 2021 Bankaların Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

25 EKİM'DE DE KURUMSAL VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞMÜŞTÜ

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

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SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
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