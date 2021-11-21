Fenerbahçe’yi ipten alan Miguel Crespo’ya efsane golcüden tebrik! Hernan Crespo, sosyal medyadan paylaştı...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca hiç düşmeyen tempo ve gol pozisyonların fazlalığı, futbolseverlere yüksek heyecanda bir derbi izletti.
Yaklaşık 100 dakika oynanan süper derbi, Miguel Crespo'nun 90+4'de attığı golle sonuçlandı. Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu mücadelenin ardından dikkat çeken bir detay oluştu.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, efsane golcü oyuncu Hernan Crespo'dan tebriği kaptı.
Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, sosyal medyadan Miguel Crespo'nun attığı golü paylaşarak "Tebrikler" notunu düştü.