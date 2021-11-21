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Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:58 Son Güncelleme: 21.11.2021 22:01

Fenerbahçe'yi ipten alan Miguel Crespo'ya efsane golcüden tebrik! Hernan Crespo, sosyal medyadan paylaştı...

Fenerbahçe’yi ipten alan Miguel Crespo’ya efsane golcüden tebrik! Hernan Crespo, sosyal medyadan paylaştı...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Yaklaşık 100 dakika oynanan dev derbi, son yılların en tempolu geçen derbilerinden birisi oldu. İki tarafa da gidip gelen mücadelenin sonucunda sarı-lacivertliler, 24 puana yükseldi ve son haftalardaki kötü gidişe son verdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+4'de atan Miguel Crespo'ya, efsane golcü Hernan Crespo'dan tebrik geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca hiç düşmeyen tempo ve gol pozisyonların fazlalığı, futbolseverlere yüksek heyecanda bir derbi izletti.

Yaklaşık 100 dakika oynanan süper derbi, Miguel Crespo'nun 90+4'de attığı golle sonuçlandı. Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu mücadelenin ardından dikkat çeken bir detay oluştu.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, efsane golcü oyuncu Hernan Crespo'dan tebriği kaptı.

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Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, sosyal medyadan Miguel Crespo'nun attığı golü paylaşarak "Tebrikler" notunu düştü.

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Fenerbahçe'yi ipten alan Miguel Crespo'ya efsane golcüden tebrik! Hernan Crespo, sosyal medyadan paylaştı...
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