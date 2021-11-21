Galatasaray, Süper Lig'in13. Haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbi maçında konuk ediyor. Ligde 21 puanla 7. Sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 20 puanla 9. Sıradaki Fenerbahçe karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda derbinin kazananı olmayı hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle" sorusuna cevap arıyor.
Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı cablı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;
GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Yedekler: İsmail, Taylan, Alpaslan, Ömer, Barış Alper, Emre Kılınç, Babel, Oğulcan, Mohamed, Diagne
FENERBAHÇE XI: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha
Yedekler: Ertuğrul, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Meyer, Crespo, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun
Aşağıdaki linkle mücadeleyi canlı yayında izleyebilirsiniz...
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