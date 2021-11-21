KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

"KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk sinemasının en beğenilen oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.

Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.

Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir.

Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.

2011 yılında "Petrol ofisi" reklamlarında oynayan Kadir İnanır 2012 yılında "Ofçay" reklamında oynadı.

Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.

Kadir İnanır, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil Adamlar listesine Akdeniz Bölgesinden girmiştir.

Ödülleri:

1986 – 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü – En İyi Erkek Oyuncu

1973 – 5. Adana Au

1990 – 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları – En İyi Erkek Oyuncu

Oynadığı Filmler

1968: Son Yedi Adım Sonra

1969: Çılgınlar Cehennemi, Yaralı Kalp, Fato.

1970: Ankara Ekspresi, Kara Gözlüm, Mechul Kadın, Dağların Kartalı.

1971: Unutulan Kadın, Üç Arkadaş, Azrailin Beş Atlısı, Kara Gün, Kerem ile Aslı, Mualla.

1972: Asi Gençler, Dönüş, Leyla ile Mecnun, Utanç, Kanlı Para, Paprika Gaddarın Aşkı, Baskın, Vur.

1973: Bitirim Kardeşler, Bitirimler Sosyetede, Ezo Gelin, Gazi Kadın, Kambur, Yaban, Anadolu Ekspresi, Arap Abdo, Hayat Bayram Olsa, Ölüme Koşanlar.

1974: Almanya'lı Yarim, Sahipsizler, Sensiz Yaşanmaz, Yazık Oldu Yarınlara, Askerin Dönüşü, Bir Yabancı, Ceza, Enayi, Korkusuzlar, Uyanık Kardeşler.

1975: Baldız, Köprü, Pisi Pisi, Yatak Hikayemiz.

1976: Bodrum Hakimi, Deprem, Taksi Şöförü, Alev, Can Pazarı, Delicesine, Devlerin Aşkı, İki Kızgın Adam.

1977: Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Silah Arkadaşları, Tövbekar, Ana Ocağı, Fırtına, Cevriyem.

1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Derviş Bey, Düzen, Hedef.

1979: Doktor, Fırat, Gazeteci, İstanbul, İsyan.

1981: Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi.

1982: Tomruk, Yürek Yarası, Aşkların En Güzeli, Elveda Dostum.

1983: Bedel, Kurban.

1984: Yabancı, Balayı, Bir Yudum Sevgi, Güneş Doğarken, İmparator.

1985: Seyyid, Yaz Bitti, Yılanın Öcü, Amansız Yol, Ateş Dağlı, Ölüm Yolu.

1986: Sen Türkülerini Söyle, Sevgi Çıkmazı, Suçumuz İnsan Olmak, Sultanoğlu, Umut Sokağı, Yarın Ağlayacağım, Dikenli Yol, Hayat Köprüsü, Güneşe Köprü.

1987: Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç, Yarınsız Adam, 72. Koğuş, Menekşeler Mavidir, Yaralı Can, Küçücüğüm, Katırcılar.

1988: Emanet, Hüzün Çemberi, 7 Uyuyanlar, Bir Beyin Oğlu.

1989: Med Cezir Manzaraları, Acılar Paylaşılmaz, Film Bitti, Karılar Koğuşu.

1990: Tatar Ramazan, Eskici ve Oğulları, Sayın Başkan, Darbe.

1991: Umut Hep Vardı, Aldatacağım.

1992: Tatar Ramazan Sürgünde.

1995: Aşk Ölümden Soğuktur

2000: Komser Şekspir.

2002: Kumsaldaki İzler (TV),

2003: Gönderilmemiş Mektuplar (2003)

2005: Sinema Bir Mucizedir

2008: Son Cellat

2001: Ünye de Fatsa Arası

2012: Elveda Katya

Oynadığı Dizi Filmler

1995 – Savcı

1998 – Marziye

2001 – Derman Bey

2002 – Kumsaldaki İzler

2002 – Kırık Ayna

2004 – Bütün Çocuklarım

2006 – Azap Yolu

2006 – İyi ki Varsın

2007 – Kuzey Rüzgarı

2008 – Kardelen

2008 – İpsiz Recep

2011 – İzmir Çetesi