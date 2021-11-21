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Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:15 Son Güncelleme: 21.11.2021 09:15

Kardeşlerim son bölüm izle ATV'de! Kardeşlerim 29. bölüm tamamı hemen full izle ekranı

Kardeşlerim son bölüm izle ATV’de! Kardeşlerim 29. bölüm tamamı hemen full izle ekranı

Cumartesi akşamlarının soluksuz izlenen reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Başrollerinde Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı Kardeşlerim 29. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm izle linki ve yeni bölümde yaşananlar…

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim canlı izle ekranı ile ATV'de yayınlanıyor. Reyting rekoru kıran dizinin bu haftaki bölümünde babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Öte yandan dizinin sevenleri Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ile gelişmeleri takip ediyor. İşte Kardeşlerim izle ekranı ve ATV'de Kardeşlerim son bölüm tamamı full izle ekranı ile tüm detaylar…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün akşam izleyenleri ile buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kardeşlerim son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor;

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli oldu. Kardeşlerim'in Kadir'i diziye veda etti.

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Kardeşlerim son bölüm izle ATV'de! Kardeşlerim 29. bölüm tamamı hemen full izle ekranı
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