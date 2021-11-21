Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim canlı izle ekranı ile ATV'de yayınlanıyor. Reyting rekoru kıran dizinin bu haftaki bölümünde babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Öte yandan dizinin sevenleri Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ile gelişmeleri takip ediyor. İşte Kardeşlerim izle ekranı ve ATV'de Kardeşlerim son bölüm tamamı full izle ekranı ile tüm detaylar…
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün akşam izleyenleri ile buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kardeşlerim son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor;
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"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"
Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.
Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli oldu. Kardeşlerim'in Kadir'i diziye veda etti.