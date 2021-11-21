Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:09

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi son dakika olarak duyuruldu. Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle gün içinde sık sık irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Son birkaç gün içinde Düzce, Malatya, Konya, Erzurum, Tokat gibi illerde şiddetli depremler yaşandı ve Düzce depremi İstanbul çevresinden de hissedildi. Bu nedenle panik olan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkemizden geçen fay hatları nedeniyle her gün irili ufaklı pek çok deprem yaşanıyor. Bu depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak bildiriliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşların az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla incelediği konu son depremler listesi ile yanıt buluyor. 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem tablosu!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM

İşte yaşanan son depremlere ilişkin veriler;


Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.21 13:34:28  40.4183   28.6070       10.1      -.-  3.0  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 08:15:53  36.3967   27.1482        8.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 08:00:56  36.8280   28.2367       10.2      -.-  1.9  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2021.11.21 07:37:09  36.5072   27.1313        5.0      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 07:25:22  40.6992   29.7265       13.5      -.-  1.8  -.-   OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI)                     İlksel
2021.11.21 06:48:17  41.3853   44.1837        2.2      -.-  2.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.21 05:59:33  39.6982   28.4353        4.9      -.-  2.5  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.21 05:56:00  36.4233   29.4363       11.4      -.-  1.3  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel
2021.11.21 04:11:35  38.4038   26.8715        7.3      -.-  1.7  -.-   GUZELBAHCE (IZMIR)                                İlksel
2021.11.21 04:06:05  40.5007   42.3213       14.9      -.-  1.4  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel
2021.11.21 04:04:30  36.5298   27.1012        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 03:45:08  35.8278   30.0533        5.0      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.21 03:21:41  40.6387   36.8180        4.1      -.-  2.1  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2021.11.21 03:03:22  36.6733   23.0462        9.1      -.-  3.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.11.21 03:01:45  36.5640   31.7395        1.2      -.-  2.5  -.-   YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel
2021.11.21 02:31:33  39.8000   41.8448        6.1      -.-  2.0  -.-   YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)                         İlksel
2021.11.21 02:07:47  39.8448   41.8700        8.0      -.-  1.3  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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