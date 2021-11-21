Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizden geçen fay hatları nedeniyle her gün irili ufaklı pek çok deprem yaşanıyor. Bu depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak bildiriliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşların az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla incelediği konu son depremler listesi ile yanıt buluyor. 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem tablosu!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM
İşte yaşanan son depremlere ilişkin veriler;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.21 13:34:28 40.4183 28.6070 10.1 -.- 3.0 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel 2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.21 08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.21 08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2021.11.21 08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 08:15:53 36.3967 27.1482 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 08:00:56 36.8280 28.2367 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.11.21 07:37:09 36.5072 27.1313 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 07:25:22 40.6992 29.7265 13.5 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI) İlksel 2021.11.21 06:48:17 41.3853 44.1837 2.2 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel 2021.11.21 05:59:33 39.6982 28.4353 4.9 -.- 2.5 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.21 05:56:00 36.4233 29.4363 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.21 04:11:35 38.4038 26.8715 7.3 -.- 1.7 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel 2021.11.21 04:06:05 40.5007 42.3213 14.9 -.- 1.4 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 04:04:30 36.5298 27.1012 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 03:45:08 35.8278 30.0533 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.21 03:21:41 40.6387 36.8180 4.1 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 03:03:22 36.6733 23.0462 9.1 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.11.21 03:01:45 36.5640 31.7395 1.2 -.- 2.5 -.- YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 02:31:33 39.8000 41.8448 6.1 -.- 2.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 02:07:47 39.8448 41.8700 8.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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