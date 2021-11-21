Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizden geçen fay hatları nedeniyle her gün irili ufaklı pek çok deprem yaşanıyor. Bu depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak bildiriliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşların az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla incelediği konu son depremler listesi ile yanıt buluyor. 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem tablosu!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM

İşte yaşanan son depremlere ilişkin veriler;