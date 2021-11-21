Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:49 Son Güncelleme: 21.11.2021 20:14

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma başlangıç düdüğüyle birlikte oldukça hareketli ve tempolu başladı. Derbide ilk gol Galatasaray'dan gelirken, Fenerbahçe Mesut Özil'le beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından derbide ortalık karıştı. Dev derbinin ilk yarısında toplam 8 sarı kart çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi oldukça hareketli başladı. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı ilk dakikalardan anlaşılırken, goller üst üste geldi.

Kazanarak lider Trabzonspor'u yakalamak isteyen iki takım, maça gollerle başladı. Galatasaray, 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe ise bir kontratak yakalayarak 31. dakikada Mesut Özil ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın

Sarı-lacivertlilerin golü sonrası iki takım arasında gerginlik seviyesi bir anda arttı. Galatasaray, taraftarları sahaya yabancı madde attı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ise Galatasaray taraftarına dönerek formasının üzerindeki armayı gösterdi ve tansiyon yükseldi.

İki takım taraftarları bir anda birbirlerine girdi ve yaşanan olaylar sonrası tam 4 oyuncu sarı kart gördü. Arbedeye karışan Muslera, Berke Özer, Marcao, Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın

İLK YARIDA TOPLAM 8 KART

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında 8 isim sarı kart gördü. Galatasaray'da Berkan Kutlu, Muslera, Marcao ve Fatih Terim sarı kart gören isimler oldu.

Fenerbahçe'de ise Tisserand, Berke Özer, Mert Hakan Yandaş ve Vitor Pereira sarı kartı gören isimler oldu.

ALTI FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın

Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.

Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın

Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi.

Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber! Doktorundan yeni açıklama... Kadir İnanır'ın felç kalma ihtimali mi var?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Son dakika: Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte vaka oranı en fazla artan 10 il
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son durum
SON DAKİKA | Kamu kurumları için devrim gibi karar! Dönüşüm başlıyor
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Alper Ulusoy'a şok sözler: "Bir gün başın belaya girer sonun olur"
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz"
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA