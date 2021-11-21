Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu, Mesut Özil...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi oldukça hareketli başladı. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı ilk dakikalardan anlaşılırken, goller üst üste geldi.
Kazanarak lider Trabzonspor'u yakalamak isteyen iki takım, maça gollerle başladı. Galatasaray, 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerin golü sonrası iki takım arasında gerginlik seviyesi bir anda arttı. Galatasaray, taraftarları sahaya yabancı madde attı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ise Galatasaray taraftarına dönerek formasının üzerindeki armayı gösterdi ve tansiyon yükseldi.
İki takım taraftarları bir anda birbirlerine girdi ve yaşanan olaylar sonrası tam 4 oyuncu sarı kart gördü. Arbedeye karışan Muslera, Berke Özer, Marcao, Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.
İLK YARIDA TOPLAM 8 KART
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında 8 isim sarı kart gördü. Galatasaray'da Berkan Kutlu, Muslera, Marcao ve Fatih Terim sarı kart gören isimler oldu.
Fenerbahçe'de ise Tisserand, Berke Özer, Mert Hakan Yandaş ve Vitor Pereira sarı kartı gören isimler oldu.
ALTI FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.
Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.
Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi.
Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN GÖRSEL ŞÖLEN
Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.
Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı.