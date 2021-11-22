Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:55

3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne?

3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne?

Türkiye Müslüme bebeğe ağlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşınan ve 10 gün boyunca her yerde aranan kayıp bebek Müslüme Yagal’dan acı haber geçtiğimiz gün geldi. Kaybolduğu bölgede çok detaylı bir araştırma sürdüren ekipler Yörük kızının cansız bedenine ulaştı. Milyonları yasa boğan ölümle ilgili araştırmalar ise devam ediyor. Bu noktada, Türkiye, 3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu, Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne sorularına yanıt arıyor. İşte 3 yaşındaki Müslüme’nin ölümüyle ilgili detaylar;

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu, neden ve nasıl öldü soruları Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Kaybolmasının 10. gününden sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor." dedi. Peki, Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne? 3 yaşındaki Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar;

MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNİ BULAN KADIN ÇOBAN ANLATTI!

Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."

MÜSLÜME BEBEK NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

"ÇOCUĞUMUN ORAYA KADAR YÜRÜMESİNE UMUDUM YOK"

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok.

Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal'ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Müslüme bebek'in kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.

Küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
AÖF sınav yerleri sorgulama! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF güz dönemi vize sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yaşındaki Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA