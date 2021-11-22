3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu, neden ve nasıl öldü soruları Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Kaybolmasının 10. gününden sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor." dedi. Peki, Yörük kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni ne? 3 yaşındaki Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar;

MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.