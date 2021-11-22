DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

HÜKÜMLÜLERE UYARI!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü duyurdu:

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.