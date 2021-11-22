Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleş tirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum