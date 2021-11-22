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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:38

Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri

Ağız ve diş sağlığı açısından günün önemini kavradığımız Dünya Diş Hekimleri Günü geldi çattı. 22 Kasım Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya devam ederken bilindiği üzere corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde tüm yükü omuzlanan sağlık çalışanlarına duyulan minnet her fırsatta onlara hatırlatılarak hem moral hem de destek olunmaya devam ediliyor. Dişçi yakınlarını ya da tüm dişçilerin bu özel gününü tebrik etmek isteyenler, Dünya Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Peki Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? En güzel, kısa, resimli 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya Diş Hekimleri Günü kutlu olsun… Her sene Diş Hekimleri Günü'nde sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık bu yıl da devam ediyor. Bugünün Dünya Diş Hekimleri Günü olması nedeniyle, sağlık çalışanı yakınları ve dişçilerin bu özel gününü kutlamak isteyenler resimli Dünya Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Peki Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Diş Hekimleri Günü 22 Kasım 2021 Pazartesi günüdür. Diş Hekimliği Günü 1996 yılından bu yana Diş kutlanıyor. 22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde 'Dişçi Mektebi' kurulması için müzakerelerin başladığı tarihtir. Eğitime ise 1909 tarihinde başlanmıştır.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI

"Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.

22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleş tirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum

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Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2021 Dünya Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri
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