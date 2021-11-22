Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurum’da deprem: Erzurum’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:06 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:06

Erzurum’da deprem: Erzurum’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Erzurum’da deprem: Erzurum’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Az önce Erzurum’un pek çok ilçesinden hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılırken, vatandaşlar Erzurum’da az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde, merkez üssü neresi diye araştırıyor. İşte Erzurum’da deprem hakkında detaylar ve son açıklamalar.

Az önce Erzurum'da deprem meydana geldi. Şehrin pek çok ilçesinden ve çevre illerden hissedilen depremin büyüklüğü 4,8 olarak kaydedilirken merkez üssü Topçu, Köprüköy olarak bildirildi. Erzurum'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi sorularıyla araştırılan depreme ilişkin son bilgiler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamaları takip ediliyor.

ERZURUM'DA DEPREM SON DAKİKA!

Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir depremle sarsılan Erzurum'da bugün saat 11.31'de bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi Erzurum Köprüköy mevkiinde 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandığını bildirirken AFAD depremi sosyal medyadan şu açıklamalarla duyurdu:

"Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi."

ERZURUM'DAKİ DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

4,8 şiddetindeki deprem Erzurum'un tüm ilçelerinden ve Ağrı, Bingöl gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.22 11:31:24  39.8065   41.8880        5.0      -.-  4.8  4.8   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.22 11:10:58  38.0308   35.6322        5.0      -.-  1.2  -.-   KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel
2021.11.22 08:24:15  39.8388   41.8502        2.9      -.-  2.9  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.22 07:24:12  37.9588   27.1507        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.22 07:07:28  39.0770   29.0273        7.5      -.-  2.1  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2021.11.22 05:54:42  37.4593   30.3972        2.9      -.-  1.8  -.-   KUSBABA-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2021.11.22 04:28:24  38.4040   38.7903        5.0      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2021.11.22 02:16:20  39.0840   27.8242        7.8      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.11.22 01:52:53  41.1317   40.6755        7.0      -.-  1.4  -.-   CAYELI (RIZE)                                     İlksel
2021.11.22 01:51:24  37.8480   27.0463        6.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 23:59:50  36.4252   27.1210        7.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 23:35:41  36.2227   31.2617       13.7      -.-  4.0  3.8   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2021.11.21 18:45:20  37.8745   26.9902        5.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:23:50  37.8755   27.1142        4.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:20:40  40.4777   35.4432        5.0      -.-  3.2  3.2   KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2021.11.21 17:34:13  37.9052   29.4380       19.1      -.-  1.4  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2021.11.21 17:24:55  39.8332   41.8552        2.7      -.-  2.5  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.21 17:12:27  40.6935   36.8208        5.5      -.-  2.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 14:49:56  36.9285   27.3805        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 14:37:11  37.3563   35.0295        5.9      -.-  2.7  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.21 13:34:28  40.4183   28.6070       10.1      -.-  3.0  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:56:47  37.9132   26.9393        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Erzurum’da deprem: Erzurum’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
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