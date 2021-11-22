Az önce Erzurum'da deprem meydana geldi. Şehrin pek çok ilçesinden ve çevre illerden hissedilen depremin büyüklüğü 4,8 olarak kaydedilirken merkez üssü Topçu, Köprüköy olarak bildirildi. Erzurum'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi sorularıyla araştırılan depreme ilişkin son bilgiler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamaları takip ediliyor.

ERZURUM'DA DEPREM SON DAKİKA!

Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir depremle sarsılan Erzurum'da bugün saat 11.31'de bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi Erzurum Köprüköy mevkiinde 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandığını bildirirken AFAD depremi sosyal medyadan şu açıklamalarla duyurdu:

"Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi."