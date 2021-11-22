Az önce Erzurum'da deprem meydana geldi. Şehrin pek çok ilçesinden ve çevre illerden hissedilen depremin büyüklüğü 4,8 olarak kaydedilirken merkez üssü Topçu, Köprüköy olarak bildirildi. Erzurum'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi sorularıyla araştırılan depreme ilişkin son bilgiler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamaları takip ediliyor.
ERZURUM'DA DEPREM SON DAKİKA!
Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir depremle sarsılan Erzurum'da bugün saat 11.31'de bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi Erzurum Köprüköy mevkiinde 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandığını bildirirken AFAD depremi sosyal medyadan şu açıklamalarla duyurdu:
"Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi."
ERZURUM'DAKİ DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?
4,8 şiddetindeki deprem Erzurum'un tüm ilçelerinden ve Ağrı, Bingöl gibi çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel 2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel 2021.11.21 17:34:13 37.9052 29.4380 19.1 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 17:24:55 39.8332 41.8552 2.7 -.- 2.5 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 17:12:27 40.6935 36.8208 5.5 -.- 2.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 14:49:56 36.9285 27.3805 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 14:37:11 37.3563 35.0295 5.9 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.21 13:34:28 40.4183 28.6070 10.1 -.- 3.0 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel 2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 09:56:47 37.9132 26.9393 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.21 08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.21 08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2021.11.21 08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel