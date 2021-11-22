Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bitti saha karıştı! Mert Hakan ve Alpaslan Öztürk...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabakada yine olaylar geceye damga vurdu. Saha içinde sık sık gerilimli dakikalar yaşanırken, mücadele sonrasında ise futboluclar arasında tartışma çıktı.
İlk yarının 34. dakikasında golden sonra büyük sevinç yaşayan ve sonrasında eliyle göğsündeki armaya vurarak yaşadığı mutluluğu anlatmaya çalışan Mesut Özil'e tribünden kol saati atıldı.
Yıldız futbolcu bunu yerden alıp hakeme doğru hareket edince saha içi karıştı.
Muslera gelip, 'Elinle göğsüne vurarak tribünleri tahrik ediyorsun' demeye çalışırken tribünden su şişeleri yağmaya başladı.
Su şişeleri ve kol saatinin yanı sıra son olarak da metal bir çakmak saha içine geldi.
Karşılaşmanın son anları da bir hayli gergindi. Terim'in kırmızısı, Crespo'nun golünde Fenerbahçe'nin yaşadığı büyük sevincin ardından bitiş düdüğü ile ortalık iyice karıştı.
Alpaslan ile Mert Hakan arasında tartışma yaşanırken diğer oyuncular ayırmaya çalıştı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)