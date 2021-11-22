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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:39

İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?

İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası yeni bölümüyle ekrana gelirken Şahin dede karakteri dikkat çekecek. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde İştar Gökseven, Şahin dede karakterine hayat verecek. Daha önce pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu ile ilgili detayları merak ediliyor. Peki İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?

İştar Gökseven hayatı ile son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 1961 yılında Ankara'da doğan İştar Gökseven Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. İşte İştar Gökseven hayatı ve hakkında merak edilenleri…

İŞTAR GÖKSEVEN KİMDİR?

İştar Gökseven (d. 1961, Ankara), Türk oyuncu. 1979 Ankara Koleji mezunu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Aktörlük hayatını İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaki sanatçı kadrosundaki görevi ile sürdürmektedir. Birçok sinema ve dizi filmde de oynamaktadır. Kendisi gibi tiyatrocu olan Ülkü Duru ile evlidir.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Babil - 2020

Leyla ile Mecnun - 2011 (Metin)

Deli Saraylı - 2010 (Satılmış)

Gazi - 2008 (İlter)

Hayatım Sana Feda : Tarkan Karlıdağ - 2006 (Okay)

Bütün Çocuklarım : Faruk Teber - 2004 (İsmail Aksu)

Karaoğlan : Erdoğan Engin - 2002 (Çalık)

Ruhsar : Ümmü Burhan - 1997 (Şer Ruh)

ROL ALDIĞI SİNEMALAR:

İkimizin Yerine - 2016

Kara Bela - 2015 (Komiser)

Yahşi Batı – 2009

Saklı Yüzler - 2006

Rıza : Tayfun Pirselimoğlu - 2006

Yolda / "Rüzgâr Geri Getirirse" : Erden Kıral - 2005 (Şefik)

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İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?
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