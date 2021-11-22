İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?

İŞTAR GÖKSEVEN KİMDİR?

İştar Gökseven (d. 1961, Ankara), Türk oyuncu. 1979 Ankara Koleji mezunu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Aktörlük hayatını İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaki sanatçı kadrosundaki görevi ile sürdürmektedir. Birçok sinema ve dizi filmde de oynamaktadır. Kendisi gibi tiyatrocu olan Ülkü Duru ile evlidir.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Babil - 2020

Leyla ile Mecnun - 2011 (Metin)

Deli Saraylı - 2010 (Satılmış)

Gazi - 2008 (İlter)

Hayatım Sana Feda : Tarkan Karlıdağ - 2006 (Okay)

Bütün Çocuklarım : Faruk Teber - 2004 (İsmail Aksu)

Karaoğlan : Erdoğan Engin - 2002 (Çalık)

Ruhsar : Ümmü Burhan - 1997 (Şer Ruh)

ROL ALDIĞI SİNEMALAR:

İkimizin Yerine - 2016

Kara Bela - 2015 (Komiser)

Yahşi Batı – 2009

Saklı Yüzler - 2006

Rıza : Tayfun Pirselimoğlu - 2006

Yolda / "Rüzgâr Geri Getirirse" : Erden Kıral - 2005 (Şefik)