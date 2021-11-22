İştar Gökseven kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası’nın Şahin dedesi İştar Gökseven nereli?

İştar Gökseven hayatı ile son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 1961 yılında Ankara'da doğan İştar Gökseven Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. İşte İştar Gökseven hayatı ve hakkında merak edilenleri…
İştar Gökseven (d. 1961, Ankara), Türk oyuncu. 1979 Ankara Koleji mezunu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.
Aktörlük hayatını İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaki sanatçı kadrosundaki görevi ile sürdürmektedir. Birçok sinema ve dizi filmde de oynamaktadır. Kendisi gibi tiyatrocu olan Ülkü Duru ile evlidir.
Babil - 2020
Leyla ile Mecnun - 2011 (Metin)
Deli Saraylı - 2010 (Satılmış)
Gazi - 2008 (İlter)
Hayatım Sana Feda : Tarkan Karlıdağ - 2006 (Okay)
Bütün Çocuklarım : Faruk Teber - 2004 (İsmail Aksu)
Karaoğlan : Erdoğan Engin - 2002 (Çalık)
Ruhsar : Ümmü Burhan - 1997 (Şer Ruh)
İkimizin Yerine - 2016
Kara Bela - 2015 (Komiser)
Yahşi Batı – 2009
Saklı Yüzler - 2006
Rıza : Tayfun Pirselimoğlu - 2006
Yolda / "Rüzgâr Geri Getirirse" : Erden Kıral - 2005 (Şefik)