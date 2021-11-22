Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, biyografisi ve hayatı

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural araştırmaların merkezine oturdu. Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında sorularıyla mercek altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Kural, Süper Baba, Çalıkuşu, Camdan Kalp gibi yapımlarda ve pek çok tiyatro oyununda yer almıştı. İşte Jülide Kural gençliği, biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

1965, Adana doğumlu Jülide Kural, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.