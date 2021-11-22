Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, biyografisi ve hayatı

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural araştırmaların merkezine oturdu. Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında sorularıyla mercek altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Kural, Süper Baba, Çalıkuşu, Camdan Kalp gibi yapımlarda ve pek çok tiyatro oyununda yer almıştı. İşte Jülide Kural gençliği, biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler.
JÜLİDE KURAL KİMDİR?
1965, Adana doğumlu Jülide Kural, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.
JÜLİDE KURAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983
JÜLİDE KURAL FİLMLERİ
Çınar Ağacı - 2010
Son Cellat - 2008
Sessiz Ölüm - 2002
Camdan Kalp - 1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986
Gönül Dostları (dizi) - 1987
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller - 1988
Nefes
ÖDÜLLERİ
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 1991
En İyi Oyuncu, 1993
En İyi Kadın Oyuncu, 1996
KADİR İNANIR'LA EVLİ Mİ?
Jülide Kural ve Kadir İnanır uzun süredir hayatı paylaşıyor. Kadir İnanır uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural hakkında şunları söylemişti:
Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım, bu uğraşımda müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım konusunda.
İŞTE JÜLİDE KURAL GENÇLİĞİ
.