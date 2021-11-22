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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:07

Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, biyografisi ve hayatı

Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, biyografisi ve hayatı

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yaptığı son açıklamanın ardından gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sevenleri ve rahatsızlık sürecini takip edenler, Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Beyin damarında pıhtı atması sonucu ameliyata alınan Kadir İnanır’ın tedavisi devam ediyor. İşte, yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır’ın son durumunu paylaşan tiyatrocu Jülide Kural gençliği, son hali, biyografisi ve hayatı!

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural araştırmaların merkezine oturdu. Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında sorularıyla mercek altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Kural, Süper Baba, Çalıkuşu, Camdan Kalp gibi yapımlarda ve pek çok tiyatro oyununda yer almıştı. İşte Jülide Kural gençliği, biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

1965, Adana doğumlu Jülide Kural, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

JÜLİDE KURAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004

İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995

Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991

Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990

Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983

JÜLİDE KURAL FİLMLERİ

Çınar Ağacı - 2010

Son Cellat - 2008

Sessiz Ölüm - 2002

Camdan Kalp - 1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986

Gönül Dostları (dizi) - 1987

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller - 1988

Nefes

ÖDÜLLERİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 1991

En İyi Oyuncu, 1993

En İyi Kadın Oyuncu, 1996

KADİR İNANIR'LA EVLİ Mİ?

Jülide Kural ve Kadir İnanır uzun süredir hayatı paylaşıyor. Kadir İnanır uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural hakkında şunları söylemişti:

Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım, bu uğraşımda müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım konusunda.

İŞTE JÜLİDE KURAL GENÇLİĞİ

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Kadir İnanır’ın sevgilisi Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural gençliği, biyografisi ve hayatı
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