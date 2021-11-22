KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 10 Kasım'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği öğrenim katkı kredisi ve bursu için araştırma yapıyor. KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorularıyla yapılan bu araştırmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK'dan gelen açıklamalarla yanıt buluyor. İşte KYK burs sonuç tarihi ile E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.