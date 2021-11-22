Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:28 Son Güncelleme: 22.11.2021 08:29

KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamasıyla öğrencileri heyecanlandırdı. Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun yaptığı açıklama ile son gelişmeleri takip eden öğrenciler, KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, ilk burs ne zaman yatacak diye araştırıyor. İşte E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı ile sonuç tarihi!

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 10 Kasım'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği öğrenim katkı kredisi ve bursu için araştırma yapıyor. KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorularıyla yapılan bu araştırmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK'dan gelen açıklamalarla yanıt buluyor. İşte KYK burs sonuç tarihi ile E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs sonuçları yayınlandığında detaylar sabah.com.tr'de duyurulacak. Sonuç görüntüleme ekranı da e-Devlet linki ile haberimizde yer alacak.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BURS ÇIKIP ÇIKMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ndan aldığınız öğrenim kredisi, katkı kredisi ve burs bilgilerinizi sorgulamak için, sorgulama ekranı aktif olduğunda Türkiye.gov.tr'de yer alan burs başvurusu sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK KREDİ ÇIKARSA İPTAL EDİLİR Mİ, NASIL İPTAL EDİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.

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KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? E-Devlet KYK kredi ve burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!
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