Bankalardan konut kredisi faiz indirimi açıklaması geldi. Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu açıklamanın ardından gözler "19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" sorularına ilişkin güncel yanıta çevrildi. Binlerce kişi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan düşük faizli uzun vadeli kampanyalar ile son durumu araştırmaya başladı. İşte 20 Kasım 2021 Bankaların Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları listesi...