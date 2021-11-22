TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 21 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına girmişti. Bugün Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılacak kritik eleme gecesi oyunlarında başarısı olan isim bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri son bölüm özetini merak ederek "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'e bu hafta veda eden isim ve kritik eleme gecesinde son dakika detayları şöyle;