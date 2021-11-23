Öğretmenler yeni nesilleri inşa eden, gelecek nesillere köprü kuran kıymetli mimarlardır. Son derece değerli olan bu meslek grubu, her insanın hayatında iz bırakacak değerli kişileri barındırır. Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama şiirleri ve sözler araştırılıyor. Kısa ve uzun, 2, 3, 4, 5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları bu kapsamda inceleniyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise için ezberlenecek ve öğretmene okunacak unutulmaz, farklı, duygusal ve anlamlı, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri!
EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel şiir örnekleri;
ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN
Hayatımın tadı tuzu
Hem pınarı, hem havuzu
Işığı ve kılavuzu...
Ayrıcalıklı yerdesin
Öğretmenim kalbimdesin!
Birer küçük fidandık biz
Yetiştirdin verdik filiz
Sen bir ırmak, sen bir deniz
Sen yemyeşil bir beldesin
Öğretmenim kalbimdesin!
(Cemal Gören)
BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM
Bir çiçektir öğretmenim,
Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.
Her zaman onun yolunda nöbetteyim,
Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.
Öğretmenim, canım öğretmenim
Seninle birlikte var oldu her şeyim.
Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.
Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
CANIM ÖĞRETMENİM
Ailemden sonra seni tanıdım.
Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.
Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,
Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.
Kendimi seninle keşfettim.
Seni her şeyden çok sevdim.
Benim Canım Öğretmenim...
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
ÖĞRETMENİM
Ömründen ömür kattın bize,
Günlerini feda ettin hepimize,
Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.
Ecel terlerin bak dönüştü denize…
Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.
Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni
Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.
Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.
İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin
Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez…
ÖĞRETMENLERİN EN İYİSİNE
Öğretmenlerin en iyisine bu şiir yazıldı,
Onunla birlikte önümüzde nice ufuklar açıldı.
Karanlıkları dağıtan ışıklar etrafa saçıldı.
Her zaman yanımıza güç katıldı.
Öğretmenin sen iyi ki varsın,
Seninle birlikte bilgimiz artsın,
Geçen günler sevgimize sevgi katsın
Sen her zaman en iyilerini ararsın.
Öğretmenimiz bizim için her şeydir
Onun varlığı bizim için en büyük servettir.
Onun bilgileri bizim için gerçektir.
Öğretmenimiz sevgi demektir.
BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ
Birçok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim Canım Öğretmenim.
Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim Canım Öğretmenim.
Atatürk'ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim Canım Öğretmenim.
Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim Canım Öğretmenim