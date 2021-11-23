Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TRT1 ile izle! (22 Kasım 2021) Alparslan Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm izle!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:05 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:05

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TRT1 ile izle! (22 Kasım 2021) Alparslan Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm izle!

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TRT1 ile izle! 22 Kasım 2021 Alparslan Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm izle!

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 37. Yeni bölüm izle ekranı ile bugün de araştırma konusu haline geldi. Ekranların sevilen tarihi dizisi her hafta Pazartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu noktada diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen vatandaşlar “TRT1 canlı yayın ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle” ekranı üzerinden yayını naklen takip ediyor. İşte 22 Kasım 2021 Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizide bugün de çok önemli gelişmeler yaşanacak. Öte yandan yapımı internet üzerinden izleyecek olan vatandaşlar TRT1 canlı yayın ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle ekranını arştırmaya başladı. İşte 22 Kasım bölümü ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izleme linki ve detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 3.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

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Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TRT1 ile izle! (22 Kasım 2021) Alparslan Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm izle!
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