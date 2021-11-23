Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor! 23 Kasım 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 21:17

Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor! 23 Kasım 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor! 23 Kasım 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün zirveye ulaştı. Son aylarda rekor üstüne rekor kıran yatırım aracının gram fiyatı bu sabah saatlerinde gelen verilere göre 727,45 TL olarak kaydedilirken yatırımcılar ise "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önümüdeki günlerde altının izleyeceği yön bu kapsamda merak ediliyor. Fiyatlardaki bu hareketlilik ise adeta tüm yurtta gündem haline geldi. Peki, 23 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatları için gözler Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere çevirdi. Son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip edilen grafikte altının gram fiyatı bugün 720 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Öte yandan haftanın ikinci işlem günündeki bu hareketlilik sonrası yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler "23 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve konuya dair tüm detaylar…

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 742,23

SATIŞ: 742,36

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.176,00

SATIŞ: 1.215,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.390,00

SATIŞ: 4.489,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.353,00

SATIŞ: 4.419,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 595,65

SATIŞ: 618,68

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.204,10

SATIŞ: 4.288,52

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.105,00

SATIŞ: 2.181,00

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Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor! 23 Kasım 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?
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