Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor! 23 Kasım 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları için gözler Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere çevirdi. Son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip edilen grafikte altının gram fiyatı bugün 720 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Öte yandan haftanın ikinci işlem günündeki bu hareketlilik sonrası yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler "23 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve konuya dair tüm detaylar…