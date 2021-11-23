Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel olunca hayatı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Daha önce pek çok dizi ve programda yer alan ünlü sunucuyla ilgili olarak Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel hayatı ve hakkında merak edilenleri haberimizde yer alıyor. Peki Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve nereli?
Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi.
İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan sunucu 2007 yılında TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır.
2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.
7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.
Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
Fazlası Zarar
Gelinim Mutfakta
2006 - Yağmur'dan Sonra
2007- Tek Türkiye