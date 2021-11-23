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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:04 Son Güncelleme: 23.11.2021 08:05

Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve kaç çocuğu var? Ezgi Sertel nereli, eşi Ozan Çobanoğlu kimdir?

Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve kaç çocuğu var? Ezgi Sertel nereli, eşi Ozan Çobanoğlu kimdir?

Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel hayatı şu an itibariyle araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel oldu. Gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada bu haftanın sunucusu olan Sertel’le ilgili olarak Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, çocukları var mı ve eşi kim sorusuna yanıt aranıyor. Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Peki Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel nereli?

Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel olunca hayatı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Daha önce pek çok dizi ve programda yer alan ünlü sunucuyla ilgili olarak Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel hayatı ve hakkında merak edilenleri haberimizde yer alıyor. Peki Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve nereli?

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi.

İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan sunucu 2007 yılında TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır.

2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.

7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

EZGİ SERTEL PROGRAMLARI

Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

Fazlası Zarar

Gelinim Mutfakta

EZGİ SERTEL DİZİLERİ

2006 - Yağmur'dan Sonra

2007- Tek Türkiye

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Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve kaç çocuğu var? Ezgi Sertel nereli, eşi Ozan Çobanoğlu kimdir?
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