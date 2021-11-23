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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:01 Son Güncelleme: 23.11.2021 08:01

Kardeşlerim dizisindeki Melisa’yı canlandıran Damlasu İkizoğlu neden ayrıldı? Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, diziden çıktı mı?

Kardeşlerim dizisindeki Melisa’yı canlandıran Damlasu İkizoğlu neden ayrıldı? Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, diziden çıktı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Melisa karakteri dikkat çekiyor. Yayınlanan son bölümde kardeşlerin en büyüğü olan Kadir karakteri öldü. İzleyiciler Kadir'in ölümünün etkisini henüz üzerinden atamamışken gelen ikinci bir ayrılık haberiyle bir kez daha sarsıldı. Gelen son bilgiye göre Melisa’yı canlandıran Damlasu İkizoğlu’nun diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Kardeşlerim dizisinde Melisa’yı canlandıran Damlasu İkizoğlu neden ayrıldı?

Kardeşlerim yeni bölüm ekrana gelirken Melisa karakteri damga vuruyor. Ancak yayınlanan son bölümde Kadir'in ölümüyle izleyenler şoke olurken bir şaşırtıcı hadise de Damlasu İkizoğlu'dan geldi. İkizoğlu Kardeşlerim Melisa karakterine veda ettiğini açıkladı. Dizinin fenomen takipçileri Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, neden ayrıldı, çıktı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncu merak edilen detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Kardeşlerim dizisinde Melisa'yı canlandıran Damlasu İkizoğlu neden ayrıldı?

KARDEŞLERİM MELİSA AYRILDI MI, DİZİDEN ÇIKTI MI?

ATV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterinin ayrıldığı konuşuluyor. Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da Instagram hesabı üzerinden diziye veda ettiğini duyurdu.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE MELİSA'YI CANLANDIRAN DAMLASU İKİZOĞLU NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim Melisa'yı canlandıran Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı. Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim'de Damlasu İkizoğlu'nun neden ayrıldığı bilinmezken Melisa'yla yolcuğunun buraya kadar olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere."

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Kardeşlerim dizisindeki Melisa’yı canlandıran Damlasu İkizoğlu neden ayrıldı? Kardeşlerim Melisa ayrıldı mı, diziden çıktı mı?
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