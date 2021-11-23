Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 23 Kasım 2021 Salı bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:42

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 23 Kasım 2021 Salı bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 23 Kasım 2021 Salı bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

Müge Anlı canlı izle ekranı bugün de TV izleyicisinin araştırmalarının başında yer alıyor. Hafta içi her gün saat 10:00’da ATV’de ekrana gelen reyting rekortmeni programın bugünkü bölümü için Müge Anlı son bölüm canlı izle ekranı araştırılıyor. Programın 23 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan yeni bölümünde aydınlatılmayan cinayetlerin failleri gün yüzüne çıkarılacak. İşte ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle linki!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Programın yeni bölümünde cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme'nin ölümü, kayıp Adem Ocaklı'nın akıbeti ve bağ evi cinayetinin detayları gündeme gelecek. Müge Anlı canlı izle ekranı da bu kapsamda, yayını internetten takip etmek isteyen izleyici tarafından araştırılıyor. ATV canlı yayın ekranı ile 23 Kasım 2021 Salı bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

23 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle ekranı!

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yörük kızı Müslüme'nin acı sonu. 2,5 yaşındaki Müslüme nasıl öldü? Dik yamaçları ve kayaları nasıl tırmandı? Ayşe Hanım, bu alanın Müslüme'nin babası Mehmet Yağal'a ait olduğunu, o yoldan çadırlar arasına gidilip gelindiğini, köylülerin sürekli kullanmadığını, köyden uzak bir yol olduğunu, ormana ait yol olduğunu dile getirdi. Küçük Müslüme'nin ölümündeki sorular... 8 aile bireyi 4 gündür gözaltında. Müge Anlı, JASAT'ın 3 günlük arama sonrası bu çocuk normal bir şekilde kaybolsaydı bulunurdu dediğini hatırlatıp bulunan yerin zaten çocuğun orada işi olmayacağı düşünüldüğü için aranmadığını, şimdi ailenin gözaltında olduğunu dile getirdi. Kuzeniyle husumet yaşayan Adem Ocaklı nerede? Adem Bey'in annesi, 11'de kalktığında oğlunun evde olmadığını, beklediğini, gelmeyince polise haber verdiklerini, bir şey bulunamadığı söyledi. Hanımefendi, oğlu ile kuzeni arasında alacak verecek husumeti olduğunu, kuzeninin iş kurması için oğlunun kuzenine 400.000 TL verdiğini, oğlunun parasını istediğini ama yeğeninin oğlunun karşısına 15 kişi çıkarıp bizim sana verecek paramız yok dediğini aktardı. İzmirli çiftçinin katili kim? Bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçinin katili kim? Kayseri'deki çifte cinayete çifte müebbet...

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 23 Kasım 2021 Salı bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!
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