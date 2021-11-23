Reyting sonuçları 22 Kasım 2021: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları için medya gündemini yakından takip edenler araştırmalarına başladı. TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş, ATV'de Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları 22 Kasım 2021 açıklandı mı? Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
Medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçları verileri açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Üç Kuruş, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 ESRA EROL'DA ATV
4 UC KURUS SHOW TV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 KALP YARASI ATV
8 YASAK ELMA (OZET) FOX
9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8