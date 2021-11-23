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Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:23

Reyting sonuçları 22 Kasım 2021: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 22 Kasım 2021: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Tercihlerini dizi izlemekten yana yapan izleyiciler Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu arasından kimin birinci geldiğini merak ediyor. Her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken dünün reyting sıralaması hem yapımcının hem izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi Total, AB, ABC1 sıralama saat 10.30- 11.00 arası açıklanıyor. Peki reyting sonuçları 22 Kasım 2021 açıklandı mı? Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu? İşte sıralama…

Reyting sonuçları için medya gündemini yakından takip edenler araştırmalarına başladı. TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş, ATV'de Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları 22 Kasım 2021 açıklandı mı? Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçları verileri açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Üç Kuruş, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 UC KURUS SHOW TV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KALP YARASI ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

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Reyting sonuçları 22 Kasım 2021: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
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