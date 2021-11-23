Reyting sonuçları 22 Kasım 2021: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları için medya gündemini yakından takip edenler araştırmalarına başladı. TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş, ATV'de Kalp Yarası yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları 22 Kasım 2021 açıklandı mı? Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sonuçları ile kim birinci oldu?