Son dakika: Allegri, eski öğrencisi şok sözlerle Cristiano Ronaldo'yu suçladı! "Gittiği takımlara zarar veriyor"

Transfer sezonunun son günlerinde Manchester United'a geri dönen Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılışının eleştirileri devam ediyor. İtalyan basınında yer alana haberlerde Juventus'un bazı oyuncuları Ronaldo'nun gidişine tepki göstermişti. Juventus'un sezona kötü başlamasının sebeplerinden de Ronaldo'nun ayrılışı olarak gösterilmişti. Özellikle takım kaptanı Chiellini bu konudaki eleştirilerini dile getirmişti.
"RONALDO TAKIMIN BÜYÜMESİNİ VE GENÇ OYUNCULARIN SÜRE ALMASINI ENGELLİYOR"
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo'yu Juventus'u geride tutmakla suçladı. Allegri, Ronaldo'nun varlığının takımın büyümesini durdurduğuna ve genç oyuncuların süre almasını engellediğini ifade etti.
Ronaldo, o sezon 32 Serie A maçından 30'una başladı. Ayrıca, çeyrek finalde Ajax'a yenilmeden önce Juve'nin 10 Şampiyonlar Ligi maçından dokuzunda 11'de başladı.
ALLEGRİ: RONALDO'NUN VARLIĞI UZUN VADEDE TAKIMLARA ZARAR VERİYOR
Allegri uzun vadede Ronaldo'nun varlığının zarar verdiğini ifade etti. Ancak kulüp başkanı Andrea Agnelli onunla aynı fikirde değildi ve istikrarlı başarısına rağmen Allegri takımdan gönderildi.
"YA RONALDO GİDER YA BEN GİDERİM..."
Allegri'nin Juventus'u 5 sezon üst üste şampiyon yapmıştı ve Ronaldo'nun ilk sezonunda birlikte 1 yıl çalışır. İlk bakışta Ronaldo'nun İtalyan futbolunda ilk sezonunda 28 gol atması ve Serie A şampiyonu olmalarından sonra her şey güzel gitti. Ancak bu şampiyonluk sonrası, Allegri yönetime şartını sundu: "Ya Ronaldo gider ya da ben giderim."
4 SEZONDA 4 HOCANIN GİDİŞİNE TANIK OLDU
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 3 hocanın gidişine tanık oldu. Allegri, Sarri ve Pirlo... Bu sezon da Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Solskjaer'in de kovulmasına tanık oldu. Yani Ronaldo 4 sezonda 4 hocanın ayrılışına tanık oldu.
"SORUN ASLINDA RONALDO OLABİLİR"
Dailymail'deki bir haberde Ronaldo için şu sözler sarf edildi: "Bu bir veya iki kez olsaydı, bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünürdünüz. Ama bir model ortaya çıkmaya başlıyor ve sorun aslında Ronaldo olabilir."
"Portekizli yıldızın maç kazanma yetenekleri iyi biliniyor. 36 yaşında olmasına rağmen Ronaldo, Manchester United'da bir oyunu hala kendi iradesine göre kazanabileceğini birkaç kez bizlere gösterdi."
"RONALDO SÜRTÜŞMELERİ Mİ NEDEN OLUYOR?"
"Ama onun süperstar statüsü ve soyunma odası üzerindeki etkisi, bir yöneticinin işini yapmasını çok mu zorlaştırıyor? Ronaldo istediğini alamayınca onu yönetmeye çalışanlar arasında sürtüşmelere yol açacak kadar somurtkan mı oluyor?"
"Ronaldo, Allegri'nin ayrılmasının ardından Juventus'taki zamanının daha iyi olacağını düşündü ama burada da yanıldı. Ronaldo ile Maurizio Sarri arasındaki sürtüşme başından beri belli olmuştu."
"RONALDO, SARRİ'YE 'NE OLUYOR' DİYE BAĞIRMIŞTI"
Ronaldo'nun Chelsea'den yeni gelen Sarri'ye iş verilmesinden daha az etkilendiğine dair öneriler vardı. Kasım ayında Sarri, Ronaldo'yu bir hafta içinde ikinci kez oyundan çıkardığında, Ronaldo Allianz Stadyumu'ndaki tünelden aşağı inmeden önce menajere 'ne oluyor' diye bağırmıştı.
Daha sonra Sarri, Ronaldo'nun 'performanslarını etkileyen' 'küçük bir diz probleminden' muzdarip olduğunu iddia etti, ancak oyuncu daha sonra herhangi bir bir sorunu olmadığını göstererek Portekiz için antrenman yaptı.
PİRLO-RONALDO SÜRTÜŞMESİ JUVENTUS'U KÖTÜ ETKİLEDİ
Pirlo'nun gelmesinden sonra ikilinin baştaki ilişkileri iyi gibi görünse de daha sonra takımdaki liderlik konusunda sürtüşmeler yaşandı. Pirlo ile Ronaldo arasındaki sürekli olarak sürtüşmeler yaşandığı İtalyan medyasında yazılıyordu. Pirlo, bir maçın ardından Ronaldo'nun tam olarak mücadele etmediğini ifade etmişti.
Bazı sorunlar ancak Ronaldo ve Pirlo gittikten sonra ortaya çıktı. Defans oyuncusu Leonardo Bonucci, Ronaldo'nun varlığının takımın başına zarar verdiğini çünkü ona çok fazla güvendiklerini öne sürdü.
CHİELLİNİ RONALDO'NUN GİTMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ
Cristiano'nun varlığının üzerimizde büyük etkisi oldu. Sadece onunla antrenman yapmak bize ekstra bir şey verdi ama bilinçaltında oyuncular onun varlığının tek başına maç kazanmak için yeterli olduğunu düşünmeye başladı' dedi.
Giorgio Chiellini, Ronaldo'nun sezon başlamadan önce United'a gitmesi gerektiğini söyleyerek daha da ileri gitti.