Son dakika: Allegri, eski öğrencisi şok sözlerle Cristiano Ronaldo'yu suçladı! "Gittiği takımlara zarar veriyor"

"SORUN ASLINDA RONALDO OLABİLİR"

Dailymail'deki bir haberde Ronaldo için şu sözler sarf edildi: "Bu bir veya iki kez olsaydı, bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünürdünüz. Ama bir model ortaya çıkmaya başlıyor ve sorun aslında Ronaldo olabilir."