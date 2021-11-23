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Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:28 Son Güncelleme: 23.11.2021 18:28

Son dakika: Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Takım arkadaşından yıllar sonra gelen itiraf...

Son dakika: Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Takım arkadaşından yıllar sonra gelen itiraf...

Son dakika haberi... Hem Ronaldo Nazario hem de Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Fransız savunmacı Mikael Silvestre, iki yıldızı karşılaştırdı. Eski Fransız oyuncuya hangisinin daha iyi olduğu sorulurken Silvestre'den çok net bir cevap geldi.

Son dakika haberi... Fransa'nın efsane savunma oyuncularından olan Mikael Silvestre, hem Brezilyalı Ronaldo Nazario hem de Portekizli Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama fırsatı buldu. Silvestre, verdiği röportajda hangi Ronaldo'nun daha iyi olduğu açıkladı.

19 yıllık uzun ve başarılı bir kariyeri arkasında bırakan Mikael Silvestre, futbol sahalarında birçok yıldızla yan yana ve karşı karşıya oynama fırsatı buldu.

2000'lerde Fransa milli takımının da vazgeçilmezlerinden olan Silvestre, hem Cristiano Ronaldo, hem de Brezilyalı Ronaldo ile birlikte oynama şansını yakalamış az sayıda oyuncudan biri.

Brezilyalı golcüyle 1998-1999 arasında Inter'de takım arkadaşı olan Silvestre, Portekizli yıldızla ise 2003-2008 arasında Manchester United'da birlikte ter döktü.

"CEVAP BASİT, FENOMEN RONALDO"

L'Equipe TV'ye konuk olan Silvestre, iki Ronaldo arasında hangisinin daha iyi olduğu konusundaki görüşünü açıkladı.

"Cevap basit, Fenomen Ronaldo. Orijinal olan, Brezilyalı. Bitiriciliği, ustalığı ve mahareti benzersizdi. Durdurulamaz bir hıza sahipti. Onunla aynı takımda oynamak da, rakip olmak da güzeldi. Hep yeni bir şeyler ortaya koyardı. Tek bacakla bile harikalar yaratabilirdi."

TEKNİK DİREKTÖRLERİ FERGUSON BELİRLEMİYOR

Silvestre ile Cristiano Ronaldo'nun birlikte yer aldığı Manchester United kadrosu, Sir Alex Ferguson yönetiminde 2008'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Ferguson'ın 2013'teki emekliliğinden sonra United için işler bir türlü yolunda gitmedi. Ferguson'ın ardından gelen menajerlerin seçiminde rol oynadığı iddia edilse de, Silvestre bunun doğru olmadığını düşünüyor.

"Kulüp üzerindeki etkisi çok küçük. Yönetimin bir parçası, ama teknik direktör değişikliklerinde onun görüşü alınmıyor. En son 2013'te David Moyes'un göreve gelişinde rol oynamıştı. Elbette Ole Gunnar Solskjaer ile özel bir ilişkiye sahipti, ama arka planda kalmayı sürdürüyor."

SILVESTRE CARRICK'E GÜVENİYOR

Bu hafta başında görevinden alınan Solskjaer'in yerine geçici olarak yardımcısı Michael Carrick getirildi. Manchester United'da Carrick'le birlikte de top koşturan Silvestre, eski takım arkadaşının bu yükü kaldırabileceğine inanıyor.

"Alçakgönüllü ve soğukkanlı bir insandır. Bu karmaşaya bir dinginlik getirecek. Takımı en iyi şekilde hazırlayacağına eminim. Hala öğrenme aşamasında, ama yine de takıma itici bir güç katacaktır."

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Son dakika: Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Takım arkadaşından yıllar sonra gelen itiraf...
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