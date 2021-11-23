Son dakika: Ronaldo Nazario mu, Cristiano Ronaldo mu? Takım arkadaşından yıllar sonra gelen itiraf...

"Cevap basit, Fenomen Ronaldo. Orijinal olan, Brezilyalı. Bitiriciliği, ustalığı ve mahareti benzersizdi. Durdurulamaz bir hıza sahipti. Onunla aynı takımda oynamak da, rakip olmak da güzeldi. Hep yeni bir şeyler ortaya koyardı. Tek bacakla bile harikalar yaratabilirdi."