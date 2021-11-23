Yalancı final bölümü izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarında yeni başlayan Yalancı 10.bölüm ile final kararı aldı. Bu akşam 10. Son bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken yapım yayınladığı fragman ile ekranlara veda edeceğini resmen duyurdu. Peki Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?
Yalancı final bölümü bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi Show TV'nin final kararı almasında etkili olduğu biliniyor…
Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi başladığı ilk günden bu yana reytinglerde başarılı olamıyor. Dizi hem Salih Bademci hem de Burçin Terzioğlu'nun başarılı oyunculuğuna rağmen beklenen ilgiyi görmedi.
Bunun üzerine Show TV, çareyi dizinin gününü değiştirmekte buldu. Yalancı'nın ilk altı bölümü Show TV ekranında cuma akşamları yayınlanmıştı. Cuma akşamları ise çok güçlü rakipler vardı ve yenileri de gelmeye devam ediyordu.
Nitekim alınan yeni kararın ardından dizi gün değiştirdi ve salı akşamları izleyicilerle buluşmaya başladı. Salı akşamları, her ne kadar TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı ve Fox TV'de yayınlanan Evlilk Hakkında Her Şey gibi güçlü rakipler barındırsa da Yalancı için daha güvenli sular anlamına geliyordu. Bu durumda Yalancı'nın reytinginin yükselebileceği umut edildi.
Ancak beklenen olmadı. Yalancı final yaparak ekran macerasına bu akşam son verecek.
Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.
Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir. Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.