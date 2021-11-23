Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?

Nitekim alınan yeni kararın ardından dizi gün değiştirdi ve salı akşamları izleyicilerle buluşmaya başladı. Salı akşamları, her ne kadar TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı ve Fox TV'de yayınlanan Evlilk Hakkında Her Şey gibi güçlü rakipler barındırsa da Yalancı için daha güvenli sular anlamına geliyordu. Bu durumda Yalancı'nın reytinginin yükselebileceği umut edildi.

Ancak beklenen olmadı. Yalancı final yaparak ekran macerasına bu akşam son verecek.

YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir. Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.