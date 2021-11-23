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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:51

Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?

Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?

Show TV ekranlarında Salı akşamları ekrana gelen Yalancı final yapacak iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci’nin rol aldığı dizinin yayın günü Cuma’dan Salı’ya çekilmişti. Liar adlı yapımdan ekranlara uyarlanan yapımın son bölümünde ise Mehmet Emir’in hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmesi damga vuracak. Peki Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu? İşte yanıtı…

Yalancı final bölümü izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarında yeni başlayan Yalancı 10.bölüm ile final kararı aldı. Bu akşam 10. Son bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken yapım yayınladığı fragman ile ekranlara veda edeceğini resmen duyurdu. Peki Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?

YALANCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalancı final bölümü bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi Show TV'nin final kararı almasında etkili olduğu biliniyor…

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi başladığı ilk günden bu yana reytinglerde başarılı olamıyor. Dizi hem Salih Bademci hem de Burçin Terzioğlu'nun başarılı oyunculuğuna rağmen beklenen ilgiyi görmedi.

Bunun üzerine Show TV, çareyi dizinin gününü değiştirmekte buldu. Yalancı'nın ilk altı bölümü Show TV ekranında cuma akşamları yayınlanmıştı. Cuma akşamları ise çok güçlü rakipler vardı ve yenileri de gelmeye devam ediyordu.

Nitekim alınan yeni kararın ardından dizi gün değiştirdi ve salı akşamları izleyicilerle buluşmaya başladı. Salı akşamları, her ne kadar TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı ve Fox TV'de yayınlanan Evlilk Hakkında Her Şey gibi güçlü rakipler barındırsa da Yalancı için daha güvenli sular anlamına geliyordu. Bu durumda Yalancı'nın reytinginin yükselebileceği umut edildi.

Ancak beklenen olmadı. Yalancı final yaparak ekran macerasına bu akşam son verecek.

YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir. Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

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Yalancı final mi, neden final? Yalancı dizisi bitiyor mu?
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