Destan dizisi ATV ekranlarında dün akşam yayın hayatına başladı. Dizideki en önemli karakterlerden biri olan, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, diziseverler tarafından "Alpagu Han kimdir, tarihte var mı" sorusuyla araştırılıyor. Pek çok dizide adından söz ettiren ve dizide bu karaktere hayat veren Selim Bayraktar da Destan dizisinin Alpagu Han'ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında sorularıyla inceleniyor. İşte Selim Bayraktar ve karakteri hakkında merak edilenlerin yanıtı.

ALPAGU HAN KİMDİR?

Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir. Tarihi kaynaklarda Alpagu Han hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu karakterin hangi tarihi kişiliği temsil ettiği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.