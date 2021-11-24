Beşiktaş BJK Ajax maçı (Exxen Tv) şifresiz canlı izle ekranı! Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı kesintisiz canlı izlemek için tıklayın!

Beşiktaş Ajax maçı canlı izle ekranı ile milyonlar nefeslerini tuttu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden siyah beyazlı takım bu akşam Hollandalı ekibin karşısına çıkacak. Şifresiz ve kesintisiz yayın ile heyeca verici maçın takibini yapmak isteyenler Exxen Tv ile yayını takip ediyor. Beşiktaş Ajax maçı şifresiz canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz maçında Sporting Lizbon'a karşı mağlup olmuştu. İşte Exxen Tv Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı şifresiz canlı izle ekranı...
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr