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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:31 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:31

ATV ile Destan 1. bölüm izle! Destan dizisi 1. bölüm tamamı kesintisiz izle - tek parça full HD!

ATV ile Destan 1. bölüm izle! Destan dizisi 1. bölüm tamamı kesintisiz izle - tek parça full HD!

Destan 1. ilk bölüm izle ekranı akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Atv ekranları yepyeni destansı bir hikayeyi izleyenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ebru Şahin gibi çok güçlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı iddialı diziyi internet ortamından takip etmek isteyen binlerce kişi “23 Kasım Atv ile Destan 1. Bölüm izle ekranı” araştırmaları hız kazandı. İşte milyonları şimdiden heyecanlandıran ve dikkat çekici hikayesiyle dünya çapında konuşulan Destan dizisi İlk bölüm izle ekranı - tek parça, kesintisiz ve full HD!

Atv ile bu akşam oldukça uzun bir süredir konuşulan Destan dizisinin ilk bölümünü izleyenleriyle buluşturacak. Birbirinden ünlü oyuncularla oluşturduğu kadrosu ve kadın kahramanın destansı hikayesiyle tarihle bir arada ekranlarda izleyenlerinin karşısına çıkacak. Nefeslerin tutulduğu akşamda ilk bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler "Destan 1. Bölüm izle" araştırmasına çıktı. İşte Atv yayın ile Destan 1. İlk bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı ve tüm detaylar...

ATV CANLI YAYIN

DESTAN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DESTAN KONUSU NE, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Destan dizisi, 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımaya hazırlanıyor. 'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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ATV ile Destan 1. bölüm izle! Destan dizisi 1. bölüm tamamı kesintisiz izle - tek parça full HD!
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