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Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:12 Son Güncelleme: 24.11.2021 09:17

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi SABAH'a konuştu! 'Korkudan izleyemiyorum'

ÇAĞDAŞ HALICI
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun annesi SABAH’a konuştu! ’Korkudan izleyemiyorum’

Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşarak ülkemizi gururlandırdı. Tarihi bir başarıya imza atan Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Korktuğu için oğlunu yarışırken izleyemediğini ifade eden Ulgan, "Toprak'ın piste çıkacağı gün bütün TV'leri, telefonları kapatıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum" dedi.

Dünya şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle kazıyan Red Bull'un başarılı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ise SABAH'a özel açıklamalar yaptı.

PATA Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 2021 sezonu Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geleceği hakkında konuştu.

Razgatlıoğlu, "Düşüncem Superbike'ta kalmak ama 2022'de başarılı sezon geçirirsem ve Yamaha'dan güzel teklif gelirse 2023'te MotoGP'ye gidebiliriz. Sezon öncesi 'Dünya şampiyonu olursam babama armağan etmek istiyorum' demiştim.

Kendisi göremedi. Şampiyon olacağıma benden çok inanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, TMF ve Red Bull ailelerine teşekkür ederim, hep yanımda oldular ve çok büyük destek verdiler" dedi.

"KORKUDAN İZLEMİYORUM"

Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını korkudan izleyemediğini söyledi. Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, SABAH'a yaptığı açıklamada, yarışırken oğlunu hiç izleyemediğini söyledi.

Ulgan, "Toprak'ın piste çıkacağı gün bütün TV'leri, telefonları kapatıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. ABD'de yarışırken kaza geçirmişti. O günden sonra oğlumu izlemedim. Endonezya'da yarışırken akrabalarımız evimizde toplandı, son turda beni de çağırdı.

Bakabildim ama kalbim küt küttü. Bize ve ülkemize şampiyonluk gururunu yaşattığı an çok gururlandım. Babasının en büyük hayali Toprak'ın şampiyon olmasıydı. Zaten Toprak'ın hep kalbinde. Keşke yaşasaydı, onu babası yetiştirdi" dedi.

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Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi SABAH'a konuştu! 'Korkudan izleyemiyorum'
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