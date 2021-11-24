Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun annesi SABAH’a konuştu! ’Korkudan izleyemiyorum’

Dünya şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle kazıyan Red Bull'un başarılı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ise SABAH'a özel açıklamalar yaptı.
Razgatlıoğlu, "Düşüncem Superbike'ta kalmak ama 2022'de başarılı sezon geçirirsem ve Yamaha'dan güzel teklif gelirse 2023'te MotoGP'ye gidebiliriz. Sezon öncesi 'Dünya şampiyonu olursam babama armağan etmek istiyorum' demiştim.
Kendisi göremedi. Şampiyon olacağıma benden çok inanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, TMF ve Red Bull ailelerine teşekkür ederim, hep yanımda oldular ve çok büyük destek verdiler" dedi.
"KORKUDAN İZLEMİYORUM"
Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını korkudan izleyemediğini söyledi. Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, SABAH'a yaptığı açıklamada, yarışırken oğlunu hiç izleyemediğini söyledi.
Bakabildim ama kalbim küt küttü. Bize ve ülkemize şampiyonluk gururunu yaşattığı an çok gururlandım. Babasının en büyük hayali Toprak'ın şampiyon olmasıydı. Zaten Toprak'ın hep kalbinde. Keşke yaşasaydı, onu babası yetiştirdi" dedi.