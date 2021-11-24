Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun annesi SABAH’a konuştu! ’Korkudan izleyemiyorum’

Ulgan, "Toprak'ın piste çıkacağı gün bütün TV'leri, telefonları kapatıyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. ABD'de yarışırken kaza geçirmişti. O günden sonra oğlumu izlemedim. Endonezya'da yarışırken akrabalarımız evimizde toplandı, son turda beni de çağırdı.