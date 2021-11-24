Maradona’nın kalbini çalmak istediler!

Dünya futbolunun efsanelerinden Diego Armando Maradona, geçen yıl 61 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Arjantinli'nin ölümünün ardından ise birçok tartışma yaşanmıştı. Son olarak Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, "Diego'nun Sağlığı" adlı kitabını tanıtırken, birgrup taraftarın, Maradona'nın kalbini çalmakistediğini açıkladı. Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemekiçin Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradonakalbi olmadan gömüldü" dedi. Ayrıca kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden birinin de incelemek için olduğunu belirtti.