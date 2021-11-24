Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren sözleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gündeme geliyor. Milyonlarca öğrenci ve yetişkin bu özel gün kapsamında mevcut ya da geçmişteki eğitimcilerinin gününü Atatürk'ün Öğretmenler Günü için söylediği sözler aracılığıyla kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri ve eğitimle ilgili söylediği kıymetli sözler bu nedenle araştırılıyor. İşte Başöğretmen Atatürk'ün söylediği 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri!

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri;