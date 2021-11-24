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Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:46 Son Güncelleme: 24.11.2021 08:46

Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, tarihçesi nedir?

Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, tarihçesi nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik ünvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. Yeni nesilleri yetiştiren saygıdeğer meslek gruplarından biri olan öğretmenlerin gününün ne zaman, neden kutlandığı merak ediliyor. Bugüne özel öğrenciler öğretmenlerine şiirler okuyacak güzel sözler söyleyecek ve hediyeler verecek. Buna göre 24 Kasım günü bugüne ilişkin tarihçe bilgisi merak konusu oluyor. Peki Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, önemi nedir? İşte tüm bilgiler…

Öğretmenlere, "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" diyen Atatürk, Öğretmenler Günü'nü onlara armağan etmiştir. Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. 24 Kasım'a bir gün kala binlerce vatandaş bu önemli tarihin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı ile anlam ve önemi gibi detayları merak ediyor.Peki Öğretmenler Günü neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, önemi nedir? İşte tüm bilgiler…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir. Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir…

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, tarihçesi nedir?
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