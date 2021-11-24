Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:08

Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!

Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli koeri ve AFAD son depremler listesi!

Son Dakika! 24 Kasım 2021 Son depremler listesi güncellendi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak ölçülen deprem ve sarsıntılar son dakika olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Ülkemizin deprem kuşağında bulunması dolayısıyla sıkça yaşanan bu sarsıntılar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla inceleniyor. Son günlerde Düzce, Erzurum, İstanbul, Bursa, Tokat, Afyon, Ankara gibi illerde irili ufaklı depremler meydana geldi. İşte Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan sarsıntılarla Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak paylaşılan son depremler listesi, bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlarca araştırılıyor. Ülke genelinde gün içinde sık sık küçük çaplı ve orta şiddetli depremler meydana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda büyüklüğü 4 ve 5 civarına ulaşan sarsıntıların ardından milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. Bugün de sarsıntı hisseden ve "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorularla araştırma yapan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD'ın uyarılarını takip ediyor. İşte Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2021!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 KASIM 2021

İşte son dakikalarda Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler;


Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.24 04:22:33  40.8695   31.0628       18.0      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE)                           İlksel
2021.11.24 03:46:33  38.4798   38.7972        4.7      -.-  1.5  -.-   HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG)                       İlksel
2021.11.24 03:35:27  38.2973   39.7060        7.8      -.-  1.2  -.-   YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR)                      İlksel
2021.11.24 03:18:09  39.8830   41.9588        5.0      -.-  1.1  -.-   SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.24 02:01:59  39.4580   28.2248       12.2      -.-  2.5  -.-   EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2021.11.24 02:01:38  40.1383   27.2970       15.2      -.-  1.7  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2021.11.24 01:51:05  38.6555   27.5037       20.0      -.-  1.1  -.-   YENIMAHMUDIYE-(MANISA)                            İlksel
2021.11.24 01:49:32  38.6878   27.5232        9.5      -.-  2.0  -.-   KARAAGACLI-(MANISA)                               İlksel
2021.11.24 01:47:01  40.6328   36.6418        6.2      -.-  1.6  -.-   CAKIR-ERBAA (TOKAT)                               İlksel
2021.11.24 01:32:56  38.7733   31.3478       13.1      -.-  1.1  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2021.11.24 01:25:26  39.7717   41.8587       12.9      -.-  1.2  -.-   SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.24 01:18:06  35.8143   35.5265       11.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.24 01:04:31  37.1428   36.2110        7.6      -.-  1.5  -.-   CEVDETIYE-(OSMANIYE)                              İlksel
2021.11.24 00:49:32  40.7250   32.9402        8.8      -.-  1.6  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          İlksel
2021.11.24 00:05:49  39.4973   40.8830       26.3      -.-  1.5  -.-   KAPLICA-CAT (ERZURUM)                             İlksel
2021.11.23 23:43:54  39.8368   41.8083        7.8      -.-  2.3  -.-   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.23 23:33:16  39.5832   41.2182       15.4      -.-  1.5  -.-   DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2021.11.23 23:05:39  39.7740   41.8972        4.9      -.-  2.5  -.-   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.23 22:23:12  38.0452   37.5968       13.3      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2021.11.23 22:06:30  37.9020   27.6162        5.0      -.-  1.2  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     İlksel
2021.11.23 21:54:08  39.6793   37.3255        3.5      -.-  2.0  -.-   KARAYUN-(SIVAS)                                   İlksel
2021.11.23 21:44:51  37.8747   27.5632        3.2      -.-  2.0  -.-   KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                    İlksel
2021.11.23 21:19:19  39.6947   28.4277        5.4      -.-  1.6  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.23 20:49:30  35.6143   23.1268       25.9      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.23 20:32:47  38.4712   31.8225       15.2      -.-  1.3  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2021.11.23 20:24:52  40.1305   31.7155       20.1      -.-  1.7  -.-   CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)                        İlksel
2021.11.23 19:46:56  40.7768   27.3782       23.6      -.-  1.0  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       İlksel
2021.11.23 19:37:36  36.8878   32.6172        5.3      -.-  1.9  -.-   CETMI-TASKENT (KONYA)                             İlksel
2021.11.23 18:16:27  39.7597   26.0947        5.4      -.-  1.4  -.-   DALYAN-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2021.11.23 17:50:03  37.9500   29.2412       13.3      -.-  1.0  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel
2021.11.23 17:48:56  41.1853   28.9082        0.0      -.-  1.3  -.-   PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel
2021.11.23 17:19:23  40.8547   31.7782        0.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENBELI-(BOLU)                               İlksel
2021.11.23 17:06:23  35.2493   26.9138       13.4      -.-  3.6  3.7   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.23 16:55:45  38.3722   38.8480        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel
2021.11.23 16:19:12  36.5217   27.2252        9.8      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.23 15:41:31  37.9003   26.6760        8.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!
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