Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak paylaşılan son depremler listesi, bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlarca araştırılıyor. Ülke genelinde gün içinde sık sık küçük çaplı ve orta şiddetli depremler meydana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda büyüklüğü 4 ve 5 civarına ulaşan sarsıntıların ardından milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. Bugün de sarsıntı hisseden ve "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorularla araştırma yapan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD'ın uyarılarını takip ediyor. İşte Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2021!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 KASIM 2021

İşte son dakikalarda Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler;