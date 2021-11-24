Son Dakika Son Depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak paylaşılan son depremler listesi, bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlarca araştırılıyor. Ülke genelinde gün içinde sık sık küçük çaplı ve orta şiddetli depremler meydana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda büyüklüğü 4 ve 5 civarına ulaşan sarsıntıların ardından milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. Bugün de sarsıntı hisseden ve "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorularla araştırma yapan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD'ın uyarılarını takip ediyor. İşte Kandilli (koeri) ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2021!
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 KASIM 2021
İşte son dakikalarda Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.24 04:22:33 40.8695 31.0628 18.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel 2021.11.24 03:46:33 38.4798 38.7972 4.7 -.- 1.5 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.24 03:35:27 38.2973 39.7060 7.8 -.- 1.2 -.- YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel 2021.11.24 03:18:09 39.8830 41.9588 5.0 -.- 1.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.24 02:01:59 39.4580 28.2248 12.2 -.- 2.5 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2021.11.24 02:01:38 40.1383 27.2970 15.2 -.- 1.7 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2021.11.24 01:51:05 38.6555 27.5037 20.0 -.- 1.1 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel 2021.11.24 01:49:32 38.6878 27.5232 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel 2021.11.24 01:47:01 40.6328 36.6418 6.2 -.- 1.6 -.- CAKIR-ERBAA (TOKAT) İlksel 2021.11.24 01:32:56 38.7733 31.3478 13.1 -.- 1.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.11.24 01:25:26 39.7717 41.8587 12.9 -.- 1.2 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.24 01:18:06 35.8143 35.5265 11.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.24 01:04:31 37.1428 36.2110 7.6 -.- 1.5 -.- CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel 2021.11.24 00:49:32 40.7250 32.9402 8.8 -.- 1.6 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2021.11.24 00:05:49 39.4973 40.8830 26.3 -.- 1.5 -.- KAPLICA-CAT (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 23:43:54 39.8368 41.8083 7.8 -.- 2.3 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 23:33:16 39.5832 41.2182 15.4 -.- 1.5 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 23:05:39 39.7740 41.8972 4.9 -.- 2.5 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.23 22:23:12 38.0452 37.5968 13.3 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2021.11.23 22:06:30 37.9020 27.6162 5.0 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.23 21:54:08 39.6793 37.3255 3.5 -.- 2.0 -.- KARAYUN-(SIVAS) İlksel 2021.11.23 21:44:51 37.8747 27.5632 3.2 -.- 2.0 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.23 21:19:19 39.6947 28.4277 5.4 -.- 1.6 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.23 20:49:30 35.6143 23.1268 25.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.23 20:32:47 38.4712 31.8225 15.2 -.- 1.3 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel 2021.11.23 20:24:52 40.1305 31.7155 20.1 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2021.11.23 19:46:56 40.7768 27.3782 23.6 -.- 1.0 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2021.11.23 19:37:36 36.8878 32.6172 5.3 -.- 1.9 -.- CETMI-TASKENT (KONYA) İlksel 2021.11.23 18:16:27 39.7597 26.0947 5.4 -.- 1.4 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2021.11.23 17:50:03 37.9500 29.2412 13.3 -.- 1.0 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel 2021.11.23 17:48:56 41.1853 28.9082 0.0 -.- 1.3 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2021.11.23 17:19:23 40.8547 31.7782 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel 2021.11.23 17:06:23 35.2493 26.9138 13.4 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.23 16:55:45 38.3722 38.8480 5.0 -.- 2.3 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.23 16:19:12 36.5217 27.2252 9.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.23 15:41:31 37.9003 26.6760 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
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