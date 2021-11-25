İranlı kaleci Zohreh Koudaei’den cinsiyet suçlamalarına karşı hamle yaptı! Taciz davası...

Geçtiğimiz günlerde oynanan maçta İran Kadın Milli Takım kalecisi Zohreh Koudaei, yaptığı penaltı kurtarışları sonrası gündeme damga vurmuştu. Maçın ardından Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya bu konuyla ilgili şikayette bulunmuştu. Yaşananlar sonrası üzüntüsünü dile getiren Zohreh Koudaei'den karşı hamle geldi.
NTV Spor'un haberine göre, Zohreh Koudaei, hakkında cinsiyet suçlamasında bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.
ERKEK OLDUĞU İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından Ürdün Futbol Federasyonu, tartışmaların başlamasın neden bir açıklama yapmış ve Zohreh'in erkek olduğunu iddia etmiş ve daha sonra FIFA'ya şikayette bulunmuştu.
TACİZ DAVASI AÇILACAK
Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.
İRAN SOKAKLARINDA KOUDAEİ POSTERLERİ ASILDI
İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'nin posterleri, kendisine destek olmak amacıyla başkent Tahran'daki meydanlara asıldı.