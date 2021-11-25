İranlı kaleci Zohreh Koudaei’den cinsiyet suçlamalarına karşı hamle yaptı! Taciz davası...

ERKEK OLDUĞU İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından Ürdün Futbol Federasyonu, tartışmaların başlamasın neden bir açıklama yapmış ve Zohreh'in erkek olduğunu iddia etmiş ve daha sonra FIFA'ya şikayette bulunmuştu.