Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 25 Kasım Perşembe bugünkü Müge Anlı programı canlı izle tek parça!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı bugün de araştırmaların gündeminde oturuyor. Milyonlarca izleyici, Müge Anlı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Programın son bölümünde Türkiye'nin dört bir yanına bir günde 500 akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı. Yeni bölümde ise bağ evi cinayeti, Safiye Hanım'ın paralarını aldığı iddia edilen türkücü sevgili olayı ve Güldane Biçer cinayetine ilişkin detaylar yeniden gündeme gelecek. İşte 25 Kasım Perşembe bugünkü Müge Anlı programı canlı izle tek parça!
ATV İLE MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
23 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle ekranı!
MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.
Müge Anlı'dan yeni bir rekor. Bir günde 500 akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Güldane Biçer cinayetinde ''iyi hal'' indirimi...
Müge Anlı, Osman Bey'in 11 yıl bu cesedi sakladığına dikkat çekerken Şevki Sözen de 11 yıl eşini öldürüp saklayıp, oğluna da "Annen bizi bıraktı gitti" diyen bir kişinin sözlerini ciddiye alamayacağını vurguladı. Rahmi Özkan, ağırlaştırılmış ile müebbet hapis arasında 6 ile 10 yıl arasında fark olduğunu dile getirdi.
Türkücü sevgili canlı yayında...
Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın dün akşam kendisini aradığını, "Cüneyt çok pişmanım ne olur gel beni al" dediğini iddia etti. Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ı tek bir sebeple bıraktığını, iki evlilik yaptığını, o evliliklerinde kimsenin kendisine bunu yapmadığını, Safiye Hanım'ın da yapamayacağını, Safiye Hanım'ın gündüzleri adamlarla mesajlaştığını, akşamları sildiğini söyledi. Müge Anlı bir beyefendinin aradığını, "benim yurtdışındaki arkadaşımın karısını kandırdı, arkadaşıma şantaj uyguladı, arkadaşım boşanmak zorunda kaldı" dediğini aktardı. Kemal Bey, oğlu araba aldıktan sonra adını değiştirdiğini, hiç Kaya ismini duymadığını, ama televizyona çıktıkları için oğlunu mezara kadar affetmeyeceğini söyledi.