Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 25 Kasım Perşembe bugünkü Müge Anlı programı canlı izle tek parça!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.

Müge Anlı'dan yeni bir rekor. Bir günde 500 akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Güldane Biçer cinayetinde ''iyi hal'' indirimi...

Müge Anlı, Osman Bey'in 11 yıl bu cesedi sakladığına dikkat çekerken Şevki Sözen de 11 yıl eşini öldürüp saklayıp, oğluna da "Annen bizi bıraktı gitti" diyen bir kişinin sözlerini ciddiye alamayacağını vurguladı. Rahmi Özkan, ağırlaştırılmış ile müebbet hapis arasında 6 ile 10 yıl arasında fark olduğunu dile getirdi.

Türkücü sevgili canlı yayında...

Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın dün akşam kendisini aradığını, "Cüneyt çok pişmanım ne olur gel beni al" dediğini iddia etti. Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ı tek bir sebeple bıraktığını, iki evlilik yaptığını, o evliliklerinde kimsenin kendisine bunu yapmadığını, Safiye Hanım'ın da yapamayacağını, Safiye Hanım'ın gündüzleri adamlarla mesajlaştığını, akşamları sildiğini söyledi. Müge Anlı bir beyefendinin aradığını, "benim yurtdışındaki arkadaşımın karısını kandırdı, arkadaşıma şantaj uyguladı, arkadaşım boşanmak zorunda kaldı" dediğini aktardı. Kemal Bey, oğlu araba aldıktan sonra adını değiştirdiğini, hiç Kaya ismini duymadığını, ama televizyona çıktıkları için oğlunu mezara kadar affetmeyeceğini söyledi.