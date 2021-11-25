Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor’un eski yıldızı Caleb Ekuban’ı istiyor! İlk teklif yapıldı

Son dakika...Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise geride kalan 5 müsabakada puan alamayan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar için yeni bir transfer ismi gündeme geldi. Eski Trabzonsporlu Ekuban için Genoa ile temasa geçildi. İşte detaylar...