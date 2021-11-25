Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor’un eski yıldızı Caleb Ekuban’ı istiyor! İlk teklif yapıldı

Son dakika...Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise geride kalan 5 müsabakada puan alamayan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar için yeni bir transfer ismi gündeme geldi. Eski Trabzonsporlu Ekuban için Genoa ile temasa geçildi. İşte detaylar...
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan, yaz transfer döneminde ise; Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
İTALYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.
2018 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a gelen Ganalı yıldız, yaz transfer döneminde ise bordo-mavili takımdan ayrıldı.
Ocak ayında yapacağı takviyelerle ikinci devrede şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak isteyen Beşiktaş'ta Caleb Ekuban gündeme geldi.
GENOA İLE TEMASA GEÇİLDİ
Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.
TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.
Sezon başında Trabzonspor'dan İtalyan ekibine 1.8 milyon euro'ya transfer olan ve bekleneni veremeyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 10 resmi müsabakada ter döktü.
Bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.
GEÇEN SEZON BÜYÜK KATKI YAPTI!
Süper Lig'i yakından tanıyan deneyimli futbolcu geçen sezon müthiş bir performans ortaya koymuştu.
Tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Ekuban, 11 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
Sezon başında ayrılmak isteyen Ganalı, Genoa'nın yolunu tuttu.