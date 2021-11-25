Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı istiyor! İlk teklif yapıldı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:39 Son Güncelleme: 25.11.2021 15:27

Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı istiyor! İlk teklif yapıldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor’un eski yıldızı Caleb Ekuban’ı istiyor! İlk teklif yapıldı

Son dakika... Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'nın yolunu tutan Caleb Ekuban, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Genoa'da beklentileri karşılayamayan Ganalı yıldız için Beşiktaş'ın devre arasında hamle yapacağı belirtiliyor. Ligde zor günler yaşayan siyah-beyazlıların kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcadığı ve hedeflerinden birinin de 27 yaşındaki golcü olduğu belirtildi.

Son dakika...Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise geride kalan 5 müsabakada puan alamayan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar için yeni bir transfer ismi gündeme geldi. Eski Trabzonsporlu Ekuban için Genoa ile temasa geçildi. İşte detaylar...

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan, yaz transfer döneminde ise; Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Rosier gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

İTALYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.

2018 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a gelen Ganalı yıldız, yaz transfer döneminde ise bordo-mavili takımdan ayrıldı.

Ocak ayında yapacağı takviyelerle ikinci devrede şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak isteyen Beşiktaş'ta Caleb Ekuban gündeme geldi.

GENOA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan İtalyan ekibine 1.8 milyon euro'ya transfer olan ve bekleneni veremeyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 10 resmi müsabakada ter döktü.

Bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

GEÇEN SEZON BÜYÜK KATKI YAPTI!

Süper Lig'i yakından tanıyan deneyimli futbolcu geçen sezon müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Ekuban, 11 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sezon başında ayrılmak isteyen Ganalı, Genoa'nın yolunu tuttu.

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Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı istiyor! İlk teklif yapıldı
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