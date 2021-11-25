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Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:47

TERİM'İN 11’İ: GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

TERİM’İN 11’İ: GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, GS maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki takımda akşamki mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Peki, GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GS maçı bu akşam hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda geride bıraktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray, bu akşam seyircisinin desteğiyle galip gelerek üst tura çıkmak istiyor. Peki, GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Grupta 8 puanla birinci sırada yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz, karşılaşmadan bir puan alsa dahi bir üst tura çıkma şansını elde ediyor. Fatih Terim'in maç öncesi 11'i belli olurken, karşılaşmanın yayın kanalı da açıklandı.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Buna göre Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

İşte yanıtı:

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

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TERİM'İN 11’İ: GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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