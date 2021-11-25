TERİM’İN 11’İ: GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GS maçı bu akşam hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda geride bıraktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray, bu akşam seyircisinin desteğiyle galip gelerek üst tura çıkmak istiyor. Peki, GS maçı bu akşam hangi kanalda? Galatasaray Marsilya Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Grupta 8 puanla birinci sırada yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz, karşılaşmadan bir puan alsa dahi bir üst tura çıkma şansını elde ediyor. Fatih Terim'in maç öncesi 11'i belli olurken, karşılaşmanın yayın kanalı da açıklandı.