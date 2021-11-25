ATV’de Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatılacak.