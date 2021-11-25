Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV'de Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:17 Son Güncelleme: 25.11.2021 08:18

ATV'de Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

ATV’de Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

ATV ekranlarında başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Osman Sınav imzalı yapımdan ilk fragman tanıtımı gelince izleyici kitlesi Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. “Aslı kurttur, kurt yavrusu gene kurt olur” sözünün kapanışta yer aldığı tanıtımda oldukça dikkat çeken konular bulunuyor. İşte Yalnız Kurt yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

Yalnız Kurt izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık gibi oyuncuların rol alacağı bilinirken dizi hakkında detaylı araştırma başladı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt yayın günü henüz belli değil.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİM?

Cihan Ünal,

Damla Colbay,

Kürşat Alnıaçık,

Murat Han,

Hasan Deniz Yaran,

Polat Bilgin

Deniz Evin

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı! - En Güncel Son Dakika Haberleri
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV'de Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA