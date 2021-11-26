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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:52

Arjantin'de River Plate 7 yıl sonra şampiyon

AA
Arjantin’de River Plate 7 yıl sonra şampiyon

Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı. River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi River Plate, Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada Agustin Palavecino, 48. dakikada Julian Alvarez, 68. ve 78. dakikalarda Braian Romero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

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Arjantin'de River Plate 7 yıl sonra şampiyon
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