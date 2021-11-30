Juventus, Salernitana engelini 2 golle geçti!

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefinde olan Juventus, Salernitana'yı 2-0 yenerek, rahat bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım, puanını 24'e çıkartarak, 7. sırada yer buldu. Ligin dibine demir atan Salernitana ise bu sezonki 11. yenilgisini aldı.

ATALANTA FARKLI KAZANDI!

Serie A'nın 15. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta, Atalanta, konuk ettiği Venezia'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Atalanta, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika forma giydi. Fiorentina da sahasında ağırladığı Sampdoria karşısında geriye düşse de maçı 3-1 kazanmasını bildi. Hellas Verona-Cagliari maçı ise 0-0 sona erdi.