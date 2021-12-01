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Giriş Tarihi: 1.12.2021 23:09 Son Güncelleme: 1.12.2021 23:28

Tribünde taraftar rahatsızlandı! Watford - Chelsea maçı yarıda kaldı...

Tribünde taraftar rahatsızlandı! Watford - Chelsea maçı yarıda kaldı...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanan Watford - Chelsea maçının 12. dakikasında tribünde bir taraftarın rahatsızlık yaşaması üzerine hakem maçı durdurdu. Oyuncular ise soyunma odasına gitti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Ozan Tufan'ın takımı Watford, lider Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmanın 12. dakikasında tribündeki bir taraftar rahatsızlanırken hakem maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Sky Sports'a yer alan bilgiye göre Vicarage Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 12. dakikadasında Graham Taylor tribününde bir taraftarın rahatsız yaşaması nedeniyle durdu. Chelsea sağlık ekibi hemen taraftarın yanına gitti ve ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncular ise soyunma odasının yolunu tuttu.

Chelsea oyuncusu Marco Alonso ise sağlık problemi yaşayan taraftarın yanına gitti. Watford ve Chelsea oyuncuları, sorun yaşayan taraftar hakkında kesin bilgi almadan çıkmadan sahaya çıkmayı reddetti.

TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibi, taraftarın durumunu stabil hale getirince taraftar hastaneye kaldırıldı. Oyuncular ısındıktan sonra maç kaldığı yerden yeniden başladı.

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Tribünde taraftar rahatsızlandı! Watford - Chelsea maçı yarıda kaldı...
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