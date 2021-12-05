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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:28

Fenerbahçe'nin 'Bay Gol' lakaplı eski oyuncusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

DHA
Fenerbahçe’nin ’Bay Gol’ lakaplı eski oyuncusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'nin 'Bay Gol' lakaplı eski oyuncusu Osman Arpacıoğlu vefat etti
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