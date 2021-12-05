Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Serie A'da 7 gollü maç! Igor Tudor'un takımı Hellas Verona, 3-0'dan geri döndü...
Giriş Tarihi: 5.12.2021 19:09 Son Güncelleme: 5.12.2021 19:13

İtalya Serie A'da 7 gollü maç! Igor Tudor'un takımı Hellas Verona, 3-0'dan geri döndü...

İtalya Serie A’da 7 gollü maç! Igor Tudor’un takımı Hellas Verona, 3-0’dan geri döndü...

İtalya Serie A'nın 16. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. 16. haftanın dikkat çeken maçlarından birisi Venezia ve Hellas Verona arasında oynandı. Toplam 7 golün atıldığı müthiş maç, Hellas Verona'nın 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, bu sezon Hellas Verona'nın başında beklentilerin üzerine çıkmayı devam ediyor.

İtalya Serie A'da birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Bu sezon Hellas Verona'nın başında dikkatleri üzerine çeken Igor Tudor, 16. haftada oynanan Venezia maçında da müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Serie A'da şu ana kadar Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı 3-2, Maurizo Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'yu 4-1, Allegri'nin başında olduğu Juventus'u da 2-1 mağlup etmişti.

Ligde 3 önemli takımı mağlup ederek adından söz ettiren Tudor, 16. haftada oynanan Venezia maçında da 3-0 geriden gelerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

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Venezia maçının ilk yarısında 12, 19 ve 27'de üst üste gelen gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Hellas Verona, karşılaşmanın ikinci yarısında imkansızı başardı.

İkinci yarıda Venezia'nın kendi kalesine attığı golle ateşlenen Verona, 62. dakikada Venezia oyuncusu Ceccaroni'nin kırmızı kart görmesiyle maçta geri dönüşü sağladı.

65'te Gianluca Caprari'nin penaltı golüyle farkı 1'e indiren İtalyan ekibi, 67 ve 85. dakikalarda Giovanni Simeone'nin golleriyle maçtan 3 puanla ayrıldı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Hellas Verona, 16. haftayı 9. sırada tamamladı. Venezia ise 15 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

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İtalya Serie A'da 7 gollü maç! Igor Tudor'un takımı Hellas Verona, 3-0'dan geri döndü...
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