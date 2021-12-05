İtalya Serie A’da 7 gollü maç! Igor Tudor’un takımı Hellas Verona, 3-0’dan geri döndü...

İtalya Serie A'da birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Bu sezon Hellas Verona'nın başında dikkatleri üzerine çeken Igor Tudor, 16. haftada oynanan Venezia maçında da müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Serie A'da şu ana kadar Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı 3-2, Maurizo Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'yu 4-1, Allegri'nin başında olduğu Juventus'u da 2-1 mağlup etmişti.
Ligde 3 önemli takımı mağlup ederek adından söz ettiren Tudor, 16. haftada oynanan Venezia maçında da 3-0 geriden gelerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Venezia maçının ilk yarısında 12, 19 ve 27'de üst üste gelen gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Hellas Verona, karşılaşmanın ikinci yarısında imkansızı başardı.
İkinci yarıda Venezia'nın kendi kalesine attığı golle ateşlenen Verona, 62. dakikada Venezia oyuncusu Ceccaroni'nin kırmızı kart görmesiyle maçta geri dönüşü sağladı.
65'te Gianluca Caprari'nin penaltı golüyle farkı 1'e indiren İtalyan ekibi, 67 ve 85. dakikalarda Giovanni Simeone'nin golleriyle maçtan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Hellas Verona, 16. haftayı 9. sırada tamamladı. Venezia ise 15 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.