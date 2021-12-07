Petrolsporlu atletler İrlanda’da mücadele edecek

Petrolsporlu sporcuların Avrupa da mücadele edecek olmasından son derece mutlu olduklarını dile getiren Petrolspor basın sözcüsü Kutbettin Barlak; "Daha önce ülkemizde yapılan Avrupa Kros şampiyonası Türkiye seçmelerine katılan sporcularımızdan Azat Demirtaş, U-20 kategorisinde Türkiye 3. olurken, U-23 kategorisinde ise Ruken Tekin Türkiye 3. olmayı başardı. Bu iki sporcumuz 12 Aralık 2021 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Amacımız yarının teminatı olan çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir birey olarak hazırlamaktır. Batman Pertrol Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcuların son yıllarda elde etmiş olduğu başarılar sayesinde salon sporlarında resmen Milli Takımın arka bahçesi konumuna gelmiş durumda. Kulüp olarak bizlere her konuda destek olan Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz Melihan Bilgin'e ve kulüp başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz. İnşallah iki sporcumuz İrlanda'dan başarılarla dönecektir. Rabbim emeklerini boşa vermesin" dedi.
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12 Aralık pazar günü yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda, 38 ülkeden 600'ün üzerinde atlet yarışacağı ve müsabakaların canlı yayınlanacağı açıklandı.