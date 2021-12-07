Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Petrolsporlu atletler İrlanda’da mücadele edecek
Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:34

Petrolsporlu atletler İrlanda’da mücadele edecek

Petrolsporlu atletler İrlanda’da mücadele edecek

Batman Petrolspor’lu atletler Azat Demirtaş ve Ruken Tekin Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere İrlanda’ya gitti.

Petrolsporlu sporcuların Avrupa da mücadele edecek olmasından son derece mutlu olduklarını dile getiren Petrolspor basın sözcüsü Kutbettin Barlak; "Daha önce ülkemizde yapılan Avrupa Kros şampiyonası Türkiye seçmelerine katılan sporcularımızdan Azat Demirtaş, U-20 kategorisinde Türkiye 3. olurken, U-23 kategorisinde ise Ruken Tekin Türkiye 3. olmayı başardı. Bu iki sporcumuz 12 Aralık 2021 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Amacımız yarının teminatı olan çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir birey olarak hazırlamaktır. Batman Pertrol Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcuların son yıllarda elde etmiş olduğu başarılar sayesinde salon sporlarında resmen Milli Takımın arka bahçesi konumuna gelmiş durumda. Kulüp olarak bizlere her konuda destek olan Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz Melihan Bilgin'e ve kulüp başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz. İnşallah iki sporcumuz İrlanda'dan başarılarla dönecektir. Rabbim emeklerini boşa vermesin" dedi.

GENİŞ BİR KATILIM BEKLENİYOR

12 Aralık pazar günü yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda, 38 ülkeden 600'ün üzerinde atlet yarışacağı ve müsabakaların canlı yayınlanacağı açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı gerçekleşti: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrolsporlu atletler İrlanda’da mücadele edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA