Son dakika: Fatih Terim'den Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sözleri! "Neden olmasın..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

Oyuncularımı kutluyorum. Hak ettiğimiz bir grup birinciliği aldık. Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Hiç mağlup olmadık.

Grup aşamasında mağlup olmadığımız gibi deplasmanda hiç gol yemedik. Daha da önemlisi Barcelona, Dortmund gibi takımları aşarak direkt 16'ya gittik. Hak ettik bunu. Alnımızın akıyla...

Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sarıldık. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş.

Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün nasıl oynamamız gerekiyorsa onu oynadık.

Buradan eğer çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim. Mart'a kadar zamanımız var. Başkanımız ve yönetimimizle beraber ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz.

"5 maç var 'oraya'. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah 'oraya kadar' gideriz."